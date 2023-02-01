Максим Топилин о прогнозе развития российской экономики от МВФ: «Нас не сломать!»

Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики и отдельных стран на 2023 и 2024 годы.

По оценке МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт России сократился на 2,2%, тогда как еще в октябре эксперты фонда прогнозировали падение на 3,4%.

Затем экономика должна перейти к росту вместо снижения, которое ранее предполагали аналитики. В 2023 году вместо падения на 2,3% ожидается рост на 0,3%, а в 2024 году он ускорится до 2,1%.

«На мой взгляд, помимо оптимистичного прогноза это еще и признание того, что наша страна справляется с мощнейшими вызовами. И даже те, кто вводит бесконечные санкции, признают, что экономика России выдерживает. Нас не сломать!» — прокомментировал этот прогноз депутат Государственной Думы от Татарстана Максим Топилин, с 2012 по 2020 год возглавлявший Минтруд РФ.