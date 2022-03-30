Максим Топилин назвал новые меры поддержки бизнеса и предприятий

Председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин во время посещения технополиса «Химград» в Казани перечислил федеральные меры поддержки бизнеса.

«Есть такая тема, которая связана с оперативным проведением расчета. Сейчас правительство готовит изменения в 44-й и 223-й законы о госзакупках, чтобы сократить периоды расчета. Обязательно будет введена норма, чтобы все расчеты в рамках госзакупок осуществлялись не позже, чем через семь дней. Это ускорит оборот финансовых средств», — пояснил он.

Топилин также упомянул, что сейчас принят ряд мер по поддержке ипотеки. «Казалось бы, ипотека — поддержка людей, но на самом деле это еще и поддержка строительного рынка: [производства] различных материалов, стали и так далее. Все меры поддержки, которые Правительство принимает, имеют определенный эффект для сохранения числа рабочих мест», — заметил депутат.

Кроме этого, по словам парламентария, принят последний пакет мер, с помощью которого будет оказываться поддержка предприятиям, которые могут оказаться в простое или иной тяжелой ситуации.

«Нужно время, чтобы найти решения, связанные с импортозамещением. Мы привыкли идти по накатанной, чтобы закупаться в Европе. Мы должны воспользоваться ситуацией и начать развивать производства в России», — добавил председатель Комитета Госдумы по экономической политике.