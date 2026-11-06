Максим Топилин назвал Конституцию основой стабильного развития Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин поздравил жителей республики с Днем Конституции Татарстана.

Он напомнил, что Основной закон республики приняли 6 ноября 1992 года. По словам Топилина, Конституция заложила основу для стабильного развития Татарстана, межнационального согласия и экономического роста.

«Главное богатство республики – трудолюбивые, инициативные и целеустремленные жители. Мы видим, с каким вдохновением и смелостью татарстанцы берутся за новые проекты, открывают современные производства, развивают города и села, создают будущее своими руками», – отметил Топилин.

Топилин также обратил внимание на вклад жителей разных профессий в развитие республики – от работников заводов и сельского хозяйства до учителей, врачей и специалистов, внедряющих инновации.

«Часто именно в Татарстане рождаются прорывные идеи и законопроекты, которые получают поддержку на самом высоком уровне, становятся федеральными законами и успешно реализуются по всей стране», – добавил он.

В завершение депутат пожелал жителям республики здоровья, энергии для новых достижений, процветания, счастья и благополучия.