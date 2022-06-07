Максим Топилин: «У нас будет другая структура экономики»

Какие отрасли станут локомотивами роста экономики России в ближайшие годы, для чего необходим «банк критических технологий» и какую роль в постсанкционной реальности сыграет Татарстан, рассказал глава Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Максим Топилин: «Важно понимать, что мир – это не только западные страны. Мир огромен, и у него очень высокий потенциал потребления той продовольственной продукции, которую производит Россия» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Решение ЦБ поднять ставку до 20% было шоковым, но единственно возможным»

— Максим Анатольевич, в качестве депутата Госдумы от Татарстана и главы думского комитета вы участвуете в заседаниях с участием Минэкономики РТ, где обсуждаются ключевые вопросы социально-экономического развития нашей республики. Какие вопросы больше всего беспокоят бизнес в настоящее время?

— Как только произошли известные события, началась спецоперация, а за ней последовали санкции, мы начали активную работу с предпринимательским сообществом. Мы помним, как тогда чуть ли не ежедневно в недружественных странах придумывались все новые и новые санкции, ограничения, чтобы оказать негативное воздействие на российскую экономику. Это заморозка наших золотовалютных резервов, блокировка транспорта, логистики, отключение банков от системы SWIFT и другие шаги.

И тогда было принято очень важное решение, и на федеральном, и на республиканском уровнях, — создание штабов по мониторингу и противодействию санкциям, чтобы иметь постоянную обратную связь от бизнеса. Потому что вначале было сложно даже понять, какие могут быть последствия антироссийских ограничений. Считаю, что работа республиканского штаба, аналоги которого потом появились и в остальных регионах страны, оказалась крайне полезной и успешной. Работа этих штабов позволила оперативно принимать сигналы от бизнеса и конвертировать их в конкретные меры властей — новые законы, дополнительные финансовые ресурсы.

Что волнует бизнес? Сначала это были внешние санкции, о которых я сказал. Затем беспокойство предпринимателей вызвали действия Центрального банка, который резко повысил ключевую ставку до 20%. Это было шоковое, но единственно верное в тот момент решение. Это позволило сбить панику на рынках, стабилизировать валютный курс и остановить отток средств из банков.

Но для предприятий это стало серьезным шоком с точки зрения финансового состояния, возможности расплачиваться по кредитам и объемов свободных средств. И тогда мы стали формировать предложения для федеральных ведомств, чтобы решать возникающие проблемы у бизнеса.

Эта работа шла очень оперативно — в течение двух-трех дней Правительство РФ формулировало необходимые законопроекты, а Госдума буквально в течение суток их принимала. Потому что нужно было именно так реагировать.

С тех пор прошло уже 3 месяца, ключевая ставка снизилась до 11%. То есть ситуация менялась очень динамически, и власти смогли оперативно реагировать на эти изменения.

«Беспокойство предпринимателей вызвали действия Центрального банка, который резко повысил ключевую ставку до 20%. Это позволило сбить панику на рынках, стабилизировать валютный курс и остановить отток средств из банков» Фото: cbr.ru

«В мире высокий потенциал спроса на российскую продукцию»

— Какие самые «болезненные» ограничения, которые сейчас мешают бизнесу?

— Как мне представляется, сейчас наиболее острыми проблемами являются ограничения по транспортировке грузов. Мы это видим по статистике — к сожалению, импорт упал кратно. Обратите внимание на курс доллара — недавно он был около 55 рублей. В любые прошлые кризисы курс неизменно вырастал — так было в 1998 году, в 2008-м и в 2014 году. Но сейчас курс держится низким, это связано с падением импорта. Кстати, высокий курс рубля сейчас тоже может стать проблемой для экспортеров.

— В этой ситуации какие отрасли могут показать рост?

— Значительный потенциал роста есть в секторах нефтепереработки и глубоких переделов, в том числе в деревообрабатывающей промышленности. Также большой рост ждет все, что связано с сельским хозяйством, и это не только про урожай. Например, мы смогли защитить рынок удобрений, это тоже наша контрсанкционная мера. Здесь есть куда расти по улучшению качества почвы (за счет более активного применения удобрений), добиваясь значительно более высокой урожайности. Это особенно важно на фоне проблем с продовольствием в мире.

Важно понимать, что мир — это не только западные страны. Мир огромен, и у него очень высокий потенциал потребления той продовольственной продукции, которую производит Россия. Должно пройти какое-то время, и эти механизмы заработают. Также есть потенциал роста и в металлургии, хотя здесь придется искать новые рынки сбыта, в том числе строительство жилья и дорог в России.

Понятно, что экономика перестраивается. Мое ощущение в том, что у нас просто будет другая структура экономики. Пока точно никто не знает, как будет выглядеть тот или иной сектор, но потенциал роста есть в каждом из них.

«Сейчас курс держится низким, это связано с падением импорта. Кстати, высокий курс рубля сейчас тоже может стать проблемой для экспортеров» Фото: © «Татар-информ»

«Глубину санкций нужно просчитывать сегодня»

— Уже более трех месяцев российская экономика находится под давлением санкций, уже принято 6 «пакетов» рестрикций, и этот процесс продолжается. Ряд экспертов считает, что пока мы в полной мере не ощутили всех последствий, есть некий запас прочности, инерция. Какие из отраслей будут находиться в зоне наибольшего риска в ближайшей перспективе?

— В этой зоне окажется всё, что связано с высокими, сложными технологиями. Те отрасли, где присутствует сложное оборудование и компоненты. Например, автомобилестроение и так далее. Достаточно непросто будет начать воспроизводить их самим. Но для этого Правительство РФ и федеральный парламент уже приняли решение о возможности параллельного импорта.

Еще лет десять назад к этой теме постоянно прикасались. Тогда мы исходили из того, что наша страна должна играть по общепринятым правилам: официальная дистрибуция, покупка прав и так далее. Но незаконные по своей сути санкции против России показали, что эти правила перестали работать. И это не мы сделали первыми.

Поэтому механизм параллельного импорта позволит достаточно быстро восполнить те ниши, в которых экономика нуждается прямо сейчас. Это и строительная техника, и электроника, и другие аспекты. Минпромторг РФ уже работает со списком таких товаров. Практически обнулены все импортные пошлины более чем на 1 тыс. товаров, это очень быстрая реакция.

Что касается отложенного эффекта санкций, то, скорее всего, это так. Речь идет про лето-осень текущего года — в этот период санкционные истории начнут доходить до конкретных предприятий, проектов. И чтобы уменьшить негативную реакцию, работают региональные штабы, в том числе здесь, в Татарстане. Главная цель — вовремя находить альтернативы и варианты действий для предприятий, чтобы они не останавливали свою работу из-за нехватки импортных компонентов.

«Когда несколько лет назад мы вышли на профицит по пшенице, пошел активный экспорт в страны Африки. Хотя еще недавно мы были импортерами продуктов питания и зерна» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам нужно создать „банк критических технологий“ для разных отраслей»

— Есть точка зрения, что многие вопросы с импортом и технологиями нам помогут решить восточные партнеры — Индия, Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Насколько реальным вы это видите? Есть ли там соответствующий уровень технологий взамен западных? Готовы ли они с нами работать?

— Партнерство с восточными странами оправдано тем, что мы по-прежнему остаемся членом мирового сообщества. В последние годы государства восточного региона уже были нашими ориентирами на внешнем треке. Тот же Китай — с нашей стороны вкладываются значительные средства в развитие БАМа, Транссиба других путей сообщения.

Другой пример — продовольствие. Когда несколько лет назад мы вышли на профицит по пшенице, пошел активный экспорт в страны Африки. Хотя еще недавно мы были импортерами продуктов питания и зерна. Произошла перестройка агропромышленного комплекса и мы вышли в плюс, с сохранением потенциала роста в этом секторе.

Текущие события должны нас научить одному — произойти может все что угодно. И надеяться только на импорт из какой-то другой страны нельзя. Это не значит, что нужно производить все у себя. Но необходимо создать некий банк критических технологий, чтобы ключевые технологические наработки по разным отраслям всегда были в нашем распоряжении. Чтобы мы могли в случае необходимости их взять и внедрить на нашей территории, поддерживая в актуальном состоянии, даже если это будет значительно дороже импорта.

Фактически это не импортозамещение, а технологический суверенитет, как точно сказал заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Это позволит в течение 2-3 месяцев развернуть у нас те или иные производства.

«У республики есть достаточное количество инструментов, чтобы провести адаптацию к новым условиям. Это и ОЭЗ «Алабуга», и ТОСЭР, и Иннополис» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«ТОСЭРы и ОЭЗ – это точки роста для экономики Татарстана в новых условиях»

— Ряд экономистов говорят о том, что санкционные ограничения сильнее всего отражаются на именно тех регионах, где есть развитая промышленность, торговля и логистика. К таким субъектам, безусловно, относится и Татарстан. На ваш взгляд, как республика должна перестроить свою экономику и внешние связи для наиболее эффективного развития в новых условиях?

— Я не думаю, что Татарстану нужно перестраивать свою экономическую модель. На мой взгляд, у республики есть достаточное количество инструментов, чтобы провести адаптацию к новым условиям. Это и особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга», и территории опережающего экономического развития (ТОСЭР), и Иннополис.

Это те точки роста, которые позволят республике восстанавливать экономику, создавать новые секторы. Сейчас очень важно на законодательном уровне совместить эти инструменты развития с мерами поддержки экономики. Это позволит импортозамещать уже существующие проекты, а также создавать новые проекты, «приземляя» их на такие площадки развития.

Может быть даже предложить на федеральном уровне сделать «особые» ОЭЗы — как площадку для технологического суверенитета.

«Да, в исламском банкинге нет процентов, но ведь в арабских странах этот бизнес все равно существует и успешно работает. Нужно изучить и посмотреть механизмы этой работы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша экономическая связь с арабским миром будет усиливаться»

— Татарстан делает ставку на экономическое сотрудничество со странами исламского мира. И здесь есть ряд вопросов в отечественном законодательстве, которые не дают «исламским» деньгам влиться в нашу экономику. Ускорит ли нынешняя ситуация пересмотр подходов по этому направлению в России?

— Сейчас идут интенсивные переговоры Министерства энергетики РФ и курирующего вице-премьера Александра Новака с Ираном. Сейчас такое время, когда вводится огромное количество ограничений в наш адрес. И я думаю, что это даст ход таким решениям, которые раньше предположить было невозможно. Вероятно, это будет касаться и указанных вами банковских историй.

Да, в исламском банкинге нет процентов, но ведь в арабских странах этот бизнес все равно существует и успешно работает. Нужно изучить и посмотреть механизмы этой работы. Поэтому я ничего здесь не исключаю. Что уже точно можно утверждать — наша экономическая связь с арабским миром будет усиливаться по разным направлениям.

Скажу, что в июне группа специалистов из Татарстана проведет соответствующие переговоры в Центральном банке России.

— В марте вы говорили о работе над федеральным законопроектом по расширению видов деятельности, разрешенных на площадках особых экономических зон (ОЭЗ). Это производство и переработка этана, сжиженного углеводородного газа и жидкой стали. В каком статусе эта инициатива сейчас и зачем она нужна?

— То, на чем было акцентировано внимание республики, мы быстро отработали в связке с Минэкономики РТ и федеральным Минэком. Это позиции, которые касались жидкой стали по проектам в «Алабуге», и газа этана. Этот закон уже принят, он уже подписан Президентом РФ.

Мы исходим из того, что данный закон даст порядка 3 млрд рублей инвестиций (по стране), из них половина придется на ОЭЗ «Алабуга». Мы сейчас активно работаем с этой особой экономической зоной. В частности, Правительство РФ, насколько мне известно, сейчас вообще обсуждает снятие акциза на жидкую сталь. Проект будет жить в «Алабуге», как и планировалось. Это будут новые рабочие места, которые заместят там возникшие сложности из-за санкционной ситуации.

«Сейчас нет каких-то критических явлений на рынке труда. Уровень безработицы находится в зоне исторических минимумов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Самое главное — сохранить качество жизни граждан»

— За последние месяцы ряд иностранных компаний заявил о своем уходе из страны. Их сотрудниками были тысячи наших граждан. Как это влияет на рынок труда? Поможет ли здесь механизм «ребрендинга»? Что планируют Госдума и Правительство РФ для решения этого вопроса?

— Правительство РФ сразу приняло решение о дополнительном финансировании программ занятости населения. Прежде всего, это возможность переобучения, устройство на новом рабочем месте, не покидая старое рабочее место. Это новая мера, которой раньше не было. В чем ее суть? Многие предприятия не определились об уходе с рынка, при этом отправляли людей во временный отпуск. Поэтому их работники фактически могут работать в другом месте.

Если говорить в целом, то сейчас нет каких-то критических явлений на рынке труда. Уровень безработицы находится в зоне исторических минимумов, это одна из особенностей нынешней ситуации. В любом случае, средства для этой сферы есть.

Поэтому наиболее неприятным с точки зрения населения является сам факт ухода этих фирм из недружественных стран. В основном это касается крупных городов — у людей пропали какие-то любимые бренды, товары и так далее. Такое вынужденное изменение привычек из-за недружественных действий компаний — это всегда неприятно.

И в этой ситуации самое главное то, что мы должны сохранить качество жизни наших граждан. Мы долго шли к тому, чтобы постепенно, из года в год наращивать качество жизни. Это благоустроенные города, современная инфраструктура и так далее — всё, к чему мы уже начали привыкать. Очень важно, чтобы все это сохранилось в позитивной динамике. Для этого и работает Правительство, создаются новые программы поддержки и помощи экономике.

Планы на осень: бюджет, законопроекты по ГЧП и регулирование табака

— Летом Государственная Дума традиционно уходит на перерыв, завершая весеннюю сессию. Можно ли говорить, что в этом году никаких «каникул» у депутатов не будет? Какие ключевые законопроекты по поддержке экономики разрабатываются на осеннюю сессию?

— Каникулы для депутатов являются условной историей. Это все равно период работы: поездки в округа, общение с людьми и проработка законопроектов. А коллеги из Правительства РФ занимаются подготовкой бюджета.

Что касается законопроектов, то ключевой историей осенней сессии станет бюджет страны. В этом году Правительство РФ планирует внести бюджет раньше, чем обычно: в прошлые годы это было 1 октября, сейчас это будет 15 сентября.

В бюджете будут новые проекты и программы, направленные на перестройку экономики и ее развитие в новых условиях. Думаю, они затронут и промышленность, и сельское хозяйство. Также очень важно сохранить все социальные программы. Например, последнее решение Президента России — индексация пенсий и минимальных зарплат на 10%, это более 500 млрд рублей из бюджета только в этом году. Это огромные деньги и существенный вклад в снижение бедности наравне с выплатами для семей с детьми, которые заработали ранее.

При сохранении стабильности по зарплатам, все это позволит нам уверенно двигаться к поставленной Президентом РФ цели — двукратному снижению бедности к 2030 году. Реализация этих программ, с выплатами семьям с детьми, фактически закроет вопрос бедности.

Кроме того, в нашем Комитете ГД по экономической политике также будут рассматриваться законопроекты по совершенствованию режимов частно-государственного партнерства (ГЧП). Летом и осенью вместе с ВЭБом мы будем искать новые инструменты ГЧП, чтобы этот механизм более эффективно работал на рост экономики. В частности, есть идеи по стыковке инструментов особых экономических зон с технологическим прорывом. Полагаю, что в течение лета мы такие законопроекты подготовим и будем их рассматривать в осеннюю сессию.

Есть ряд других инициатив. Например, связанных с регулированием табачной отрасли. Сейчас такого законодательства вообще нет, и государство теряет огромные деньги от контрафактной торговли сигаретами. Это порядка 60-70 млрд рублей. При этом важно предусмотреть направление части из этих средств в бюджеты регионов.