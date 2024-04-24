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Максим Топилин: «На „Нижнекамскнефтехиме“ реализуются крупные инвестиционные проекты»
Нижнекамское предприятие СИБУРа с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы, председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин. Он ознакомился с ходом реализации крупных инвестиционных проектов компании — новым комплексом по производству олефинов ЭП-600 и производством гексена.
Рабочая поездка проходила в рамках работы Комитета Госдумы по экономической политике совместно с Министерством экономического развития РФ и Министерством экономики РТ.
«Мы держим под пристальным вниманием вопросы стабильности работы якорных промышленных предприятий, в том числе в Татарстане, с точки зрения импортозамещения, поиска новых технологий и партнеров, насыщенности внутреннего рынка, — подчеркнул Максим Топилин. — С руководством „Нижнекамскнефтехима“ обсудили, какие дополнительные меры поддержки на федеральном уровне нужны предприятию, в чем мы можем быть полезными друг другу. На этом предприятии сейчас реализуются крупные, прорывные, инвестиционно емкие проекты, интересные с точки зрения оказания мер поддержки».
Новый этиленовый комплекс ЭП-600 — главный стратегический проект нижнекамского предприятия СИБУРа, часть Стратегии развития нефтехимического комплекса России. Запуск комплекса позволит значительно увеличить мощности в стране по производству этилена для удовлетворения внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов. Мощность комплекса по сырью составит 1,8 млн тонн в год.
Этилен используется для производства полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, а также в холодильных установках.
Другой инвестиционный проект СИБУРа, реализуемый на нижнекамской площадке, — производство гексена. В качестве сырья для получения гексена будет использоваться этилен со строящегося комплекса ЭП-600.
Использование гексена собственного производства позволит значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и выпускать продукт премиального качества. Целевая мощность установки гексена — 50 тыс. тонн продукта в год.
Первая продукция с ЭП-600 будет получена уже в 2024 году, прогресс проекта на сегодня составляет 92%. Готовность установки гексена составляет 66%, ее планируется запустить в 2025 году.
Ранее на «Нижнекамскнефтехиме» завершилась модернизация комплекса по производству галобутикаучука. В рамках модернизации производственные мощности по выпуску каучука были увеличены на треть — с 150 тыс. до 200 тыс. тонн. «Нижнекамскнефтехим» — единственный производитель галобутиловых каучуков в России.
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