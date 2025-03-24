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Общество 24 марта 2025 14:20

Максим Топилин: На капремонт подросткового клуба в Татарстане привлекли 28 млн рублей

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В Апастовском районе РТ появится подростковый клуб. На капремонт бывшего здания вокзала на станции Каратун РЖД выделило 28 млн рублей. Общая стоимость работ - 37 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

«Подростковый клуб «Хэрэкэт» будет расположен как раз на базе бывшего железнодорожного вокзала станции Каратун. Здесь уже проведены кровельные работы, работы по усилению фундамента и стен, подключение к наружным инженерным сетям, заменены окна и двери, внутренние работы по инженерным сетям, отделочные работы. Совсем скоро здесь будут современные пространства для детей и молодежи, а также музей РЖД в память о людях, трудившихся ранее. Буквально на днях на создание музея РЖД по моему запросу выделил дополнительно 8 миллионов рублей», - цитирует Топилина его пресс-служба.

Депутат пояснил, что масштабные работы начались с региональной недели.

«Ко мне обратились жители и руководство Апастовского района с просьбой найти финансирование на открытие подросткового клуба на месте бывшей железнодорожной станции. Я связался с руководством РЖД и оно поддержало инициативу», – добавил Топилин.

фото: пресс-служба Максима Топилина

#подростковые клубы #ремонт #Татарстан #Максим Топилин
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