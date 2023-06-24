Максим Топилин: «Мы вместе с нашим Президентом и армией!»

Свое мнение о сложившейся ситуации высказал Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

«Пока наши ребята в зоне СВО рискуют самым ценным – своими жизнями, чтобы защитить нашу страну, мятежники преследуют свои цели! Несмотря на то, что эти бойцы еще пару дней назад, как и наши ребята, боролись против неонацистов! Поэтому, никакие их боевые заслуги не могут служить оправданием мятежа, удара в спину! К тому же, разве это не предательство своих же однополчан?!», – сказала «Татар-информу» Максим Топилин.



Депутат Госдумы РФ подчеркнул, что все сейчас внимательно следят за происходящими событиями.



«Я не являюсь военным экспертом, но как депутат встречаюсь и с нашими солдатами, и с их родственниками, близкими. Поэтому могу сказать, что для них самое важное – наша вера и поддержка: в виде теплых слов, писем, гуманитарной помощи и многого другого. Думаю, лучшее, что мы можем сделать – быть едиными, продолжать хорошо делать свою работу и верить в них! Вместе защитим и наш народ, и государственность от любых угроз, в том числе и от внутреннего предательства. Потому что последнее время четко показало, наша страна способна выстоять вопреки всем ожиданиям!» – подытожил Максим Топилин.