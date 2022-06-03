Максим Топилин: «Мы должны площадки, где очаги роста, использовать для импортозамещения»

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин посетил системообразующие предприятия страны, расположенные в Елабужском районе Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно обеспечить бесперебойную работу предприятий»

Во время поездки парламентария сопровождали министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, глава района Рустем Нуриев, генеральный директор «Алабуги» Тимур Шагивалеев. Делегация посетила пять системообразующих производств, работающих в сфере машиностроения, производства строительных и отделочных материалов.

На уровне республики за состоянием дел на ведущих предприятиях в ежедневном режиме ведется мониторинг со стороны Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, Министерства экономики РТ и лично Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«В рамках работы рабочей группы Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики мы продолжаем посещать системообразующие предприятия, включенные в федеральный перечень. Важно обеспечить бесперебойную работу данных предприятий. Мы на прямой связи с предприятиями, и сегодняшнее посещение компаний посвящено обсуждению актуальных проблем, с которыми они столкнулись, выработке мер по поддержке и оказанию содействия предприятиям», – заявил министр экономики РТ.

Во время посещения предприятий шло не только ознакомление с производственными мощностями. Здесь велся откровенный разговор о текущем состоянии дел в экономике, инвестиционных планах, предложениях от бизнеса в адрес власти. Мидхат Шагиахметов и директора предприятий обращали внимание федеральных гостей на то, что предприятия развиваются, несмотря на санкции, решают вопросы импортозамещения и логистики. Степень локализации под санкционным давлением резко выросла в последнее время. У многих предприятий проблемы с поставками сократились до единичных случаев. Со стороны директоров были опасения, что укрепление рубля снизит возможности экспорта продукции. Но такова сложившаяся макроэкономическая ситуация, которую нельзя изменить в ближайшее время.

Во время посещения предприятий шло не только ознакомление с производственными мощностями. Здесь велся откровенный разговор о текущем состоянии дел в экономике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директоров производств призвали максимально использовать федеральные меры поддержки

Во время визита на заводы поднимались вопросы поддержки бизнеса со стороны федеральной власти.

«Экономика республики в текущих условиях зависит от бесперебойной работы системообразующих предприятий федерального и республиканского уровня», – неоднократно повторял Мидхат Шагиахметов. Он призвал предприятия максимально использовать федеральные меры поддержки. Всего в Татарстане 330 системообразующих предприятий, в том числе 60 федерального значения. Они формируют половину экономики республики. На конец мая системообразующим предприятиям в Татарстане одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 млрд рублей. По линии Минсельхоза РТ – на 18,7 млрд рублей, Минпромторга РТ – на 20,7 млрд рублей. По ранее поданным заявкам на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и АПК выдано 3 млрд рублей, поданы заявки на сумму 8,2 млрд рублей.

Во время посещения «Эссен Продакшн АГ» выяснилось, что в апреле предприятие получило льготный кредит по льготной ставке 10% в размере 10 млрд рублей. Это позволило заместить полученные ранее дорогие коммерческие кредиты по ставкам 23% годовых, что положительно сказалось на финансовом состоянии предприятия. Взамен предприятие взяло на себя обязанность не сокращать персонал на время действия кредита (1 год с возможной пролонгацией).

Во время посещения «Эссен Продакшн АГ» выяснилось, что в апреле предприятие получило льготный кредит по льготной ставке 10% в размере 10 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Импортозамещение расцветет в зонах

Одна из самых интересных тем визита – работа предприятий, выполняющих задачи по импортозамещению на территориях особых экономических зон (ОЭЗ). Здесь Татарстану есть чем гордиться – работа предприятий «Алабуги» по импортозамещению набрала существенные обороты. Да, идет переориентация поставок комплектующих в сторону лояльных к России стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, Азии. Есть сложности с переналадкой логистических цепочек. Но импортозамещение должно стать главной парадигмой для российской индустрии. Работа в условиях особых экономических зон существенно ускоряет процессы импортозамещения, в чем воочию убедились члены делегации во время посещения предприятий ОЭЗ «Алабуга». По мнению главы Комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина, этим процессам можно придать ускорение – Госдума рассмотрит меры поддержки для компаний, выполняющих задачи по импортозамещению на территориях особых экономических зон.

«Нужно найти для особых экономических зон инструменты роста, которые могли бы уже быть готовы к осени. Мы должны эти площадки, где очаги роста, использовать для импортозамещения, чтобы они могли приобрести новое технологическое звучание. Для этого нам нужно вместе с коллегами посмотреть, какие инструменты нужны. Это требует проработки на федеральном уровне, чем мы и будем заниматься», – обнадежил Максим Топилин.

В свою очередь министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что в ОЭЗ нужно локализовать производство тех комплектующих, которые ранее российские производители закупали у других стран. «Мы в любом случае должны уходить от импортозависимости, потому что вчера мы зависели от Европы, сегодня – от азиатских стран. Для этого сегодня требуются элементы финансовой, может быть, инфраструктурной поддержки», – уточнил Шагиахметов.

«Нужно найти для особых экономических зон инструменты роста, которые могли бы уже быть готовы к осени. Мы должны эти площадки, где очаги роста, использовать для импортозамещения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Безусловно, продуктивное общение между федеральными властями, депутатским корпусом Госдумы, системообразующими предприятиями Татарстана и республиканским правительством сегодня необходимо как воздух. Именно в ходе таких визитов, встреч совместно вырабатываются не только эффективные предложения и ищутся пути решения возникающих проблем, но и укрепляется координационное взаимодействие по эффективному использованию всех мер федеральной поддержки.