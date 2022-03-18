Максим Топилин: Крымчане не позволили радикалам ступить на землю города-Героя

«Крымская весна» стала знаковым событием нашей истории. В 2014 году Севастополь и Крым показали всему миру, что волеизъявление граждан было свободным и демократичным. Крымчане не позволили радикально настроенным группировкам ступить на землю города-Героя и сами выбрали будущее своих детей. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

«Сегодня мы строим абсолютно новый Крым – с новыми дорогами, мостами, аэропортами, больницами, школами и детскими садами. Реализуем на полуострове масштабные инвестиционные проекты, развиваем свободные экономические зоны, с уверенностью смотрим в завтрашний день», – сказал Топилин.

По словам парламентария, жители Крыма впервые получили реально действующие социальные выплаты: семьи с детьми – материнский капитал и выплаты на несовершеннолетних; инвалидам, ветеранам, чернобыльцам – ежемесячные денежные выплаты. Также для жителей полуострова заработала система обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и программа «Доступная среда».

«Уровень материального обеспечения жителей Крыма и Севастополя был увеличен кратно», – подчеркнул глава думского комитета.