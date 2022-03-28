Максим Топилин: Крупные компании смогут реструктурировать кредиты с плавающей ставкой

Госдума РФ приняла закон, дающий право гражданам и крупным компаниям провести реструктуризацию кредитов с плавающими ставками, выданных до 27 февраля 2022 года. Теперь компании могут обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и уплаты процентов, сообщил глава комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

«Наша задача, поддержать российские предприятия. Многие брали кредиты на развитие под плавающую ставку еще в условиях умеренной инфляции. Сейчас мы оперативно должны помочь всем крупным компаниям, оказавшимся в затруднительном положении, всем, кто столкнулся с дефицитом ликвидности и одновременно с ростом расходов по обслуживанию долга. Теперь механизмы реструктуризации займов будут закреплены на законодательном уровне», – сказал Топилин.

Он пояснил, что Правительство РФ возместит кредитору 70 процентов недополученного дохода, связанного с предоставлением заемщику переходного периода, с 1 октября по 31 декабря 2022 года.

Глава думского комитета напомнил, что такая же возможность реструктуризации есть и у граждан, заключивших до 27 февраля 2022 года договоры ипотеки по плавающим ставкам. При этом ставка по договорам физических лиц до конца срока их действия должна рассчитываться с учетом ключевой ставки на 27 февраля. Тогда она составляла 9,5% годовых.