Максим Топилин: Государство поддержит российских военных, исполняющих долг на Украине

Экспертный совет «Единой России» поддержал законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ подразумевает ежемесячные выплаты, льготы и меры соцзащиты. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

«Наши российские мужчины, рискуя своими жизнями, в непростых условиях защищают Родину. Их смелость и отвага направлены на то, чтобы все россияне: и старики, и молодые мамы, и подрастающее поколение - жили в безопасности, росли под мирным небом. Безусловно, государство будет поддерживать и самих ребят, и их семьи. Также сейчас у меня на контроле вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших военнослужащих. Потому что мы вместе и выступаем единым фронтом», - сказал Топилин.

Российская армия по решению Президента Владимира Путина, с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.