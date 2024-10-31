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Максим Топилин: Эксперимент по партнерскому финансированию могут продлить на 3 года
Эксперимент по партнерскому финансированию предлагается продлить еще на 3 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.
Парламентарий пояснил, что за каждым депутатом, представляющим Татарстан в Госдуме, закреплён определённый блок работ. К основным задачам относятся координация и проведение законодательных инициатив Государственного Совета республики.
«К примеру, по линии нашего комитета по экономической политике готовим изменения в закон об эксперименте по партнерским финансам», – рассказал Топилин.
В частности, предлагается продлить эксперимент еще на 3 года, ввести в продукты партнерского финансирования страхование и определить порядок разработки и утверждения стандартов по продуктам партнерского финансирования.
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