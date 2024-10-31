Максим Топилин: Эксперимент по партнерскому финансированию могут продлить на 3 года

Максим Топилин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эксперимент по партнерскому финансированию предлагается продлить еще на 3 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

Парламентарий пояснил, что за каждым депутатом, представляющим Татарстан в Госдуме, закреплён определённый блок работ. К основным задачам относятся координация и проведение законодательных инициатив Государственного Совета республики.

«К примеру, по линии нашего комитета по экономической политике готовим изменения в закон об эксперименте по партнерским финансам», – рассказал Топилин.

В частности, предлагается продлить эксперимент еще на 3 года, ввести в продукты партнерского финансирования страхование и определить порядок разработки и утверждения стандартов по продуктам партнерского финансирования.