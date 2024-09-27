Максим Топилин: Экономика Татарстана развивается даже в условиях санкций

Приоритет в работе – это улучшение условий жизни людей. Именно на это направлена реализация республиканских программ и национальных проектов. Об этом заявил в своем послании Госсовету Раис РТ Рустам Минниханов, сообщил «Татар-информу» депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

«Ежегодно в рамках нацпроектов республика строит и ремонтирует свыше 4 тыс. объектов. Это отремонтированные жилые дома, школы, детские сады и лагеря отдыха, больницы, поликлиники и ФАПы, сельские клубы и молодежные центры, универсальные спортивные площадки, экстрим-зоны и крытые футбольные манежи. Безусловно, все это меняет нашу жизнь к лучшему», - сказал Топилин.

Что касается непосредственно экономического блока, то Раис, по данным спикера, поставил четкую задачу – достичь по итогам текущего года ВРП в объеме 5 трлн рублей.

«Экономика республики развивается даже в условиях санкций, нам важно сохранить эту тенденцию. Я, как депутат, буду активно включаться в проекты республики, которые необходимо представить на федеральном уровне, чтобы получить соответствующее финансирование», - подчеркнул Топилин.

По его словам, особое внимание Рустам Минниханов уделил поддержке ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, и их семей.

«Действительно, на приемах граждан есть ряд запросов, которые я решаю по данному направлению. Помимо этого инициативы татарстанцев нередко ложатся в основу законопроектов и потом реализуются по всей стране. Буду включаться в новые вопросы и решать их», - обещал Топилин.

Он также напомнил, что в октябре Татарстан принимает саммит БРИКС.

«Я, как депутат от республики и автор закона о партнерском финансировании, буду активно работать с представителями различных делегаций в этом направлении. Чтобы республика могла приобрести новых международных партнеров, с которыми будет развивать масштабные проекты», - заключил депутат Госдумы.