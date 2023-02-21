Максим Топилин: «Экономический фронт против нас, но Запад ничего не добился»

В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил значимость единства как при боевых действиях в зоне специальной военной операции, так и в рамках реакции на колоссальную санкционную агрессию, обрушившуюся на страну. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Татарстана, председатель думского Комитета по экономической политике Максим Топилин.

«Несмотря на прогнозы Запада и огромное желание обрушить экономику России, мы выстояли. По актуальным данным, за 2022 год ВВП России снизился на 2,1%, хотя в начале года некоторые прогнозировали снижение на 20%. Всё это — результат слаженной работы Правительства, Центробанка, Госдумы и регионов. К примеру, Татарстан одним из первых организовал работу оперативного штаба, инициативы которого легли в основу федеральных законодательных актов и мер, позволивших многим бизнесам в стране продолжить свою работу в условиях санкционного давления», — сказал Топилин.

По его словам, среди ключевых мер — реструктуризация кредитов предприятий, реструктуризация страховых взносов и законы, связанные с лизингом.

«Сейчас важно продолжать работу, потому что любой вызов — это точка роста и новых возможностей. И их обязательно надо использовать. Как сказал Президент России, экономический фронт против нас, но Запад ничего не добился. И не добьется. В стране достаточно прочная экономика. Как вы знаете, развитие предпринимательства — важнейший элемент экономического суверенитета. Именно частный бизнес, а мы это видели на примере татарстанских компаний, показал, что способен адаптироваться особенно оперативно. Важно, что и крупные компании активно работают в этом направлении. Все вместе будем продолжать эту работу. Всё для победы, активного развития и во благо нашей страны», — заключил парламентарий.

Ранее сегодня Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию РФ.