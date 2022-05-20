Максим Топилин: Бизнесу дадут право досрочно выкупить имущество из лизинга без штрафов

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий до конца года досрочно выкупать из лизинга имущество без начисления штрафов или пени. Об этом сообщил глава комитета, депутат от Татарстана Максим Топилин.

«Благодаря принимаемому законопроекту, бизнес досрочно сможет выкупить имущество из лизинга без штрафов и пени, даже если подобный вариант не был изначально предусмотрен в соглашении с лизингодателем. Это выгоднее для предпринимателей, чем продолжение уплаты повышенных платежей. Мера будет действовать до конца 2022 года. Участники рынка смогут изменить свои логистические процессы, сохранить рабочие места, развивать бизнес в долгосрочной перспективе», – сказал Топилин.

По его словам, целью законопроекта является стабилизация лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением ключевой ставки Банка России, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей. В случае увеличения в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года размера лизинговых платежей законопроект предоставляет лизингополучателю право на досрочный выкуп предмета лизинга полностью или частично без применения неустойки и иных мер ответственности, предусмотренных договором лизинга.

Ранее «Единая Россия» передала в Правительство РФ новый пакет мер поддержки граждан и предпринимателей в условиях санкций. Они касаются, в том числе, развития сельского хозяйства и здравоохранения. В частности, «Единая Россия» просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ, а также рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в рамках федеральной научно-технической программы.

Напомним, «Единая Россия» принимает активное участие в реализации плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с Правительством. Для работы над соответствующими мерами создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы России Александр Жуков и вице-спикер Совфеда РФ Николай Журавлёв.