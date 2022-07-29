Максим Скирда: «Бесплатная правовая помощь – важное направление работы Минюста РФ»

Как в Татарстане ведется контроль за работой некоммерческих организаций, проводится независимая антикоррупционная экспертиза и оказывается бесплатная юридическая помощь населению, рассказал начальник Управления Минюста РФ по РТ Максим Скирда.

Максим Скирда: «Перспектив развития органов юстиции очень много» Фото: предоставлено Управлением Минюста РФ по РТ

Одним из направлений работы территориальных органов Минюста РФ является регистрация и контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Как осуществляется работа управления в этом направлении?

НКО, которые по своей сути призваны реализовывать важные общественно значимые цели, играют всё большую роль в развитии общества. Они помогают органам власти реагировать на проблемы, способствуют росту социальной активности населения. Во всех городах и районах республики работает немало неравнодушных граждан, которые настроены на созидание и реализуют свои проекты в рамках некоммерческого сектора и благотворительности.

Татарстан занимает первое место в Приволжском округе по числу зарегистрированных НКО. Ведомственный реестр содержит информацию о более чем 6 тыс. некоммерческих организаций.

В последние годы наблюдается рост числа граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими проектов.

Минюст России, наше управление ставят задачу облегчить представителям некоммерческого сектора прохождение юридических процедур, связанных с регистрацией НКО и контролем за ними. Мы помогаем с отчетностью, проводим семинары.

Примером может служить реализованная Минюстом РФ система, позволяющая представлять документы для госрегистрации некоммерческим организациям в электронном виде через Единый портал госуслуг. При этом заявитель освобождается от уплаты госпошлины.

Контрольные функции управления в отношении НКО заключаются в проведении мероприятий по выявлению нарушений законодательства, соблюдению организациями уставных целей, осуществлению мероприятий по противодействию экстремистской деятельности и принятию профилактических мер.

Планы проверок некоммерческих организаций формируются с использованием риск ориентированного подхода, что позволяет снизить административную нагрузку на НКО, сократить финансовые издержки.

В рамках поддержки некоммерческих организаций постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля» в 2022 году предусмотрена отмена плановых контрольных мероприятий.

Контроль за деятельностью некоммерческих организаций в Татарстане со стороны Управления продолжает осуществляться, но делается это в максимально необременительной для них форме, чтобы как можно больше снизить административную нагрузку на законопослушные организации. В качестве положительного примера можно отметить тот факт, что в 2021 году количество созданных НКО почти втрое превысило число некоммерческих организаций, ликвидированных на основании судебных решений.

Участие управления в нормотворческой деятельности органов власти Татарстана призвано предотвращать принятие правовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству Фото: duma.gov.ru

Как осуществляется участие управления в нормотворческой деятельности на республиканском уровне?

В настоящее время участие управления в правотворческой деятельности на региональном уровне проходит в следующих формах.

Это проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных актов и включение их в федеральный регистр. Еще одна форма – подготовка заключений на проекты законов, иных нормативных правовых актов РТ, в том числе путем проведения по ним антикоррупционной экспертизы.

Таким образом, участие управления в нормотворческой деятельности органов власти Татарстана призвано выполнять профилактическую функцию в виде предотвращения принятия правовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству, а также исправлять выявленные нарушения. При этом деятельность управления не предполагает подмену надзорных полномочий прокуратуры или судов по рассмотрению дел о законности нормативных правовых актов.

Одним из направлений работы территориальных органов Минюста РФ является регистрация уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов. Как проводится работа по этому направлению?

Действительно, в компетенцию управления входит госрегистрация уставов муниципальных образований, расположенных в Татарстане.

Устав занимает особое место в системе муниципальных правовых актов, поскольку является основным законом муниципалитета. В соответствии с ним строится вся деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, определяется их структура.

На сегодняшний день в госреестре содержится 956 муниципальных образований Татарстана, в том числе 43 муниципальных района и 2 городских округа. Это наибольшее количество муниципалитетов в России, что обуславливает большой объем работы управления при проведении анализа муниципальных уставов.

Устав занимает особое место в системе муниципальных правовых актов, поскольку является основным законом муниципалитета Фото: spasskiy.tatarstan.ru

Взаимодействие управления с муниципалитетами ведется не только при регистрации устава, но и в иных формах. Практикуется проверка проектов уставов на предмет их соответствия законодательству, что улучшает качество нормотворческой деятельности.

Сотрудниками управления ведется консультативная работа с представителями муниципалитетов по вопросам приведения их уставов в соответствие с федеральным законодательством, вопросам госрегистрации, оказывается методическая помощь.

В начале 2021 года управление приняло участие в пилотном проекте Минюста России по направлению муниципалитетами уставов и изменений в них на регистрацию посредством электронного документооборота через информационно-аналитическую систему «Электронный Татарстан». Результаты проекта были использованы министерством при разработке общефедеральных правил представления муниципальных уставов на регистрацию в электронном виде. Введение в действие этих правил существенно облегчило условия осуществления нормотворческой деятельности для муниципалитетов не только в Татарстане, но и на всей территории России.

Как осуществляется взаимодействие управления с независимыми экспертами по проведению независимой антикоррупционной экспертизы?

Институт независимой антикоррупционной экспертизы является относительно новым для российского законодательства. В первую очередь он призван усилить общественный контроль и реализовать принцип публичности власти. Вопросы повышения качества независимой антикоррупционной экспертизы нормативных актов находятся в центре внимания Минюста России.

Что касается взаимодействия Управления с институтом независимой экспертизы, то такое сотрудничество является достаточно активным. Для достижения эффективности деятельности независимых экспертов управлением практикуются различные формы взаимодействия, в том числе проведение семинаров, «круглых столов». Кроме того, управлением оказывается методическая помощь в сфере независимой антикоррупционной экспертизы.

В рамках госпрограммы антикоррупционной политики Татарстана при участии управления и Министерства юстиции РТ с 2016 года проводится республиканский конкурс экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Проведение конкурса мотивирует работу независимых экспертов посредством поощрения наиболее активных из них за добровольно вложенный в данную работу интеллектуальный труд.

Электронные технологии приобретают все большую роль в работе по регистрации актов гражданского состояния, что модернизирует эту сферу деятельности Фото: скриншот сайта Госуслуг РТ

Расскажите, пожалуйста, кратко о работе по регистрации актов гражданского состояния в Республике Татарстан.

Госрегистрацию актов гражданского состояния в республике ведут 87 органов, в том числе 45 управлений и отделов ЗАГС исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов Татарстана, а также 42 исполнительных комитета наиболее крупных городских и сельских поселений. Наше управление осуществляет надзор за соблюдением законодательства вышеуказанными органами в форме их регулярных проверок.

Если говорить о работе органов ЗАГС, то она претерпела изменения: внедрен Единый госреестр записей актов гражданского состояния, ставший общим для всей страны информационным ресурсом о населении России.

В целом электронные технологии приобретают все большую роль в работе по регистрации актов гражданского состояния, что модернизирует эту сферу деятельности. Облегчает как работу органов власти, так и жизнь граждан.

Максим Владимирович, каким образом осуществляется международная правовая помощь нашим гражданам?

Одним из основных направлений работы Управления является проставление штампа «Апостиль» на российских официальных документах, позволяющего использовать их за пределами России без прохождения более сложной процедуры консульской легализации. Чтобы облегчить гражданам возможность обращения за этой государственной услугой, нами в текущем году заключено соглашение о взаимодействии с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане, благодаря которому документы на проставление апостиля можно будет подать не только в Управление, но и в один из многофункциональных центров Казани.

В случае необходимости истребования с территории иностранного государства документов, подтверждающих осуществление трудовой деятельности, размер заработной платы, прохождение военной службы, обучения и иных подобных сведений, лица, в отношении которых истребуются документы, обращаются в управление, оформив соответствующее заявление.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с федеральным законом представителям ряда наиболее социально уязвимых категорий граждан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как осуществляется взаимодействие с населением при оказании бесплатной юридической помощи?

Бесплатная правовая помощь, является одним из важных направлений работы Минюста России. В регионах эта работа ведется в условиях взаимодействия территориальных органов Минюста России с иными государственными и муниципальными органами. Особое значение имеет роль уполномоченных органов власти субъектов федерации, а также адвокатуры и специализированных учреждений.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с федеральным законом представителям ряда наиболее социально уязвимых категорий граждан в предусмотренных законом случаях. В Республике Татарстан общее число лиц, которым бесплатная юридическая помощь может быть оказана, превышает 300 тысяч человек. Кстати, татарстанский закон о бесплатной юридической помощи расширил список граждан, которым она может быть оказана, включив в их число категорию реабилитированных граждан, которые отсутствуют в федеральном законе.

Практика показывает, что именно государственные юридические бюро являются тем элементом системы бесплатной юридической помощи, который наиболее эффективно выполняет данную работу. При этом их функционирование требует затрат из бюджета, что становится препятствием для их создания. В этой связи имеет значение принятое в Татарстане решение о создании государственного юридического бюро и проведении подготовительной работы, которую сейчас ведет Минюст РТ при участии Управления. Так, нами был изучен опыт оказания бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро Ульяновской области, который может оказаться полезным и в Татарстане.

Каким вы видите дальнейшее развитие органов юстиции и какие достижения вы могли бы отметить?

Перспектив развития органов юстиции очень много. Это совершенствование работы в сфере регионального и муниципального нормотворчества и ведения федеральных регистров, и развитие институтов бесплатной юридической помощи, укрепление взаимодействия территориальных органов Минюста России с органами власти и некоммерческими организациями, внедрение новых IT-решений в работу органов юстиции и многие другие направления.

Несомненно, одним из достижений является разработка Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Она предусматривает совершенствование мер администрирования уголовно-исполнительной системы, направлена на гуманизацию уголовно-правовой политики, обеспечение прав и свобод лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказания, повышение уровня взаимодействия с институтами гражданского общества, социальную адаптацию осужденных.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко в мае прошлого года дали старт будущему строительству «Квартала юстиции» Фото: president.tatarstan.ru

Если говорить о перспективах нашего управления, не могу не упомянуть строительство в Казани по инициативе Министерства юстиции Российской Федерации комплекса зданий «Квартал юстиции». «Квартал юстиции» призван стать современным городским пространством, где будут сконцентрированы многие правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель Республики Татарстан. В том числе там должны разместиться Центр бесплатной юридической помощи и Центр гражданских инициатив.

Официальное открытие комплекса зданий планируется в этом году.

Какие пожелания вы могли бы оставить сотрудникам органов юстиции в честь празднования 220-летия со дня образования Министерства юстиции Российской Федерации?

От всей души поздравляю всех сотрудников Министерства юстиции, подведомственных служб и учреждений с 220-летием!

Желаю вам достижения всех намеченных целей и дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо общества и государства! Мира и благоденствия вам и вашим близким!

Историческая справка:



Министерство юстиции России было учреждено 8 сентября 1802 года манифестом императора Александра I «Об учреждении министерств». Этот же документ учредил должность министра юстиции. Первым министром юстиции – генерал-прокурором Российской империи был Гавриил Романович Державин, выдающийся русский поэт и государственный деятель, уроженец села Сокуры Казанской губернии (в настоящее время располагается на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан).



На Министерство юстиции возлагались функции подготовки законодательных актов, организационно-управленческая деятельность судов и прокуратуры, осуществление надзора за их работой. С середины XIX века деятельность Министерства юстиции вышла на международный уровень. Министры стали принимать участие в Международном трибунале, стали постоянными членами Международной палаты Третейского суда в Гааге.



В ходе Октябрьской революции 1917 года Министерство юстиции было преобразовано в Народный комиссариат юстиции. Деятельность наркомата юстиции была сосредоточена на создании нового законодательства. В дальнейшем на ведомство возложили задачи систематизации и кодификации законодательства. Также наркомом юстиции СССР были созданы первые научно-исследовательские криминалистические лаборатории, учрежден Всесоюзный институт юридических наук.



С 2004 года, согласно Указу Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим разработку общей стратегии государственной политики, нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности, обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина, организацию деятельности по государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций, а также контроль за их деятельностью, контроль и надзор в сфере адвокатуры и нотариата, в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также осуществление координации и контроля за деятельностью подведомственных ему Федеральной службы исполнения наказаний России и Федеральной службы судебных приставов России.