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Ру Тат
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25 октября 2021  18:10
Наталья Рыбакова

Максим Шевченко: Татарстан борется за федерализм

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Российский политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко полностью поддержал решение Госсовета РТ, выступившего сегодня против федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Татар-информ».

«Полностью поддерживаю это решение. Считаю, что оно абсолютно правильное. Полагаю, что со стороны федерального центра могут быть разные недовольства, но это неважно, поскольку Татарстан последовательно борется за федерализм, федеративные отношения, Российскую Федерацию, равенство субъектов и против превращения нашей страны в унитарное государство, где субъекты и граждане лишены прав и являются собственностью корпорации чиновников», — сказал он.

Что касается дальнейших шансов прохождения законопроекта в Думу, то спикер отметил, что «он будет продавлен», однако на региональном уровне «надо сопротивляться».

 

 

 

#максим шевченко
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