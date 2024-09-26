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Общество 26 сентября 2024 13:44

Максим Шарафутдинов возглавит во ВГИКе курс подготовки телеведущих

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Известный российский журналист, телеведущий Максим Шарафутдинов возглавит курс подготовки ведущих программ разных форматов: от развлекательного до новостного во ВГИКе. Обучение стартует в октябре

Фото: t.me/PolpredstvoRT

«Вы полюбите камеру и перестанете ее бояться. На практических занятиях я моделирую экстренные ситуации в прямом эфире, которые называют страшным сном телеведущего. Так мы побеждаем страх и учимся с легкостью решать любые эфирные задачи», — рассказал Максим Шарафутдинов.

Девятимесячный курс предназначен для желающих стать профессиональными телеведущими, для журналистов и блогеров, публичных деятелей и спикеров. Обучение стартует в октябре. Подробнее на сайте ВГИКа.

#телевидение #курсы #ВГИК
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