Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Максим Шарафутдинов возглавит во ВГИКе курс подготовки телеведущих
Известный российский журналист, телеведущий Максим Шарафутдинов возглавит курс подготовки ведущих программ разных форматов: от развлекательного до новостного во ВГИКе. Обучение стартует в октябре
«Вы полюбите камеру и перестанете ее бояться. На практических занятиях я моделирую экстренные ситуации в прямом эфире, которые называют страшным сном телеведущего. Так мы побеждаем страх и учимся с легкостью решать любые эфирные задачи», — рассказал Максим Шарафутдинов.
Девятимесячный курс предназначен для желающих стать профессиональными телеведущими, для журналистов и блогеров, публичных деятелей и спикеров. Обучение стартует в октябре. Подробнее на сайте ВГИКа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»