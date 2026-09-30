Телеведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Награду журналист получил за профессиональные заслуги в сфере средств массовой информации и продолжительную добросовестную работу.

Помимо работы на телевидении, он активно делится профессиональным опытом с молодыми специалистами: проводит встречи со студентами и мастер-классы. Кроме того, Шарафутдинов преподает во ВГИКе, где возглавляет курс, готовящий ведущих для различных телевизионных форматов – от информационных и новостных программ до развлекательных проектов.

Будущий телеведущий родился и вырос в Казани, поэтому продолжает поддерживать связь с Татарстаном. Его вклад в развитие культуры республики отмечен званием заслуженного работника культуры Республики Татарстан, а также медалью «За доблестный труд».

Особые отношения связывают Максима Шарафутдинова с Полпредством Татарстана. На протяжении многих лет он выступает ведущим Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан», а также принимает участие в проведении культурных и патриотических мероприятий.