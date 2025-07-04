Максим Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора»

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Форвард Максим Шабанов обратился к болельщиками челябинского «Трактора» после подписания контракта с «Айлендерс». Ранее хоккеист заключил годичный контракт с нью-йоркской командой.

«Спасибо за всё, Челябинск! За вашу поддержку, доброту и любовь! Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моём сердце! Родная чёрно-белая команда», — написал Шабанов в своих социальных сетях.

Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром «Трактора». В 65 матчах регулярки 24-летний хоккеист набрал 67 (23+44) очков. В розыгрыша Кубка Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков.