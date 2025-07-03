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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 11:47

Максим Шабанов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс»

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Максим Шабанов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс»
Фото: hctraktor.org

Нападающий Максим Шабанов перешел из «Трактора» в «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

В минувшем сезоне Максим отыграл 65 матчей в регулярном чемпионате, где забросил 23 шайбы и отдал 44 передачи. В плей-офф на счету Шабанова 10 голов и 10 ассистов в 20-ти играх.

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, по пути победив «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В решающей стадии подопечные Бенуа Гру уступили «Локомотиву» (1-4).

#ХК Трактор #кхл #НХЛ #спорт #хоккей
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