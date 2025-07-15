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На главную ТИ-Спорт 15 июля 2025 19:44

Максим Рыбин рассказал, что Ротенберг мог возглавить «Локомотив»

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Максим Рыбин рассказал, что Ротенберг мог возглавить «Локомотив»
Фото: ska.ru

Бывший нападающий «Нефтехимика» и ряда других клубов КХЛ Максим Рыбин считает, что экс-тренер СКА Роман Ротенберг мог возглавить «Локомотив».

«А почему нет? Кто-то скептически к нему как к тренеру относится, я понимаю, но здесь готовая команда, нужны только точечные изменения. Побеждает не только главный тренер, но и его помощники, они играют огромную роль. У Никитина был сильный тренерский штаб. Разбирали большинство, меньшинство, взаимодействие в звеньях. Всё было, не только один человек играет и тренирует, важен штаб», – передает слова Рыбина «Чемпионат».

Напомним, «Локомотив» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. В решающей стадии «железнодорожники» победили «Трактор» (4-1). По окончании сезона ярославский клуб покинул главный тренер Игорь Никитин, перешедший в ЦСКА. На замену ему в ярославский клуб пришел Боб Хартли, в 2021-м бравший Кубок Гагарина с «Авангардом».

#роман ротенберг #ХК СКА #хк локомотив #хоккей #спорт #кхл
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