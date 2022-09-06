Максим Решетников: Экономика России к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17%

Объем валового внутреннего продукта в России к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, прошедшей под руководством Премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Предполагалось, что в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%. Прогноз на 2023 год он (Решетников — прим. Т-и) не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки», — цитирует газета «Ведомости» федерального чиновника, принимавшего участие в совещании.

Позитивную динамику в первую очередь должен обеспечить внутренний рост — как потребительский, так и инвестиционный.

По данным источников издания, к 2030 году Правительство РФ ожидает, что структура экономики серьезно изменится: доля ориентированных на экспорт отраслей сократится, однако это будет компенсировано увеличением доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, а также IT, строительства, туризма, культуры, здравоохранения и образования.