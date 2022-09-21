Максим Паршин: В ближайшие годы Россия сможет добиться технологического суверенитета

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин выразил уверенность, что Россия в ближайшие несколько лет сможет добиться технологической независимости. Об этом он заявил на пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week 2022.

«В ближайшее время будет сформирован перечень проектов, которые будут поддержаны за счет имеющихся мер. В ближайшие несколько лет, я уверен, почти все решения будут реализованы, и мы в полной мере обеспечим свой технологический суверенитет и технологическое превосходство», – сказал Паршин.

Он напомнил, что Правительство России образовало 33 индустриальных центра компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений во всех областях российской экономики. «В них входят компании, их руководство. И именно они фактически формируют задачи для IТ-отрасли по замещению импортных решений. Помимо них созданы 10 центров компетенций общесистемного и программного обеспечения. В ближайшее время будет сформировано еще два центра», – отметил спикер.

Замминистра добавил, что по результатам работы этих центров сформирован IТ-ландшафт экономики России, который состоит из потребностей отраслей и конкретных компаний, а также из российских решений, представленных на рынке.

«317 заказчиков, которые участвуют в индустриальных центрах компетенций, сформировали ландшафт из 565 отраслевых потребностей. При этом на рынке присутствуют не менее 254 отечественных разработчиков, которые предоставляют решения, позволяющие эти потребности удовлетворить», – подчеркнул он.