Максим Паршин: Уже более 3 тысяч IТ-специалистов получили жилье по льготной ипотеке

В России уже более 3 тысяч IТ-специалистов получили жилье по льготной ипотеке. Выданы ипотечные кредиты на 30 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин на пленарном заседании форума Kazan Digital Week.

«Средняя ставка – 4%. Многие регионы делают свои программы и снижают ставку для айтишников, софинансируя из своего бюджета, до уровня 2%. Согласитесь, это привлекательные условия», – сказал спикер.

Льготная ипотека для IТ-специалистов начала действовать в этом году и на данный момент одобрено уже более 11 тыс. заявок, отметил Паршин. Он также добавил, что эта программа расширяется.

Замминистра заметил, что сотрудникам IТ-компаний предоставляются и другие льготы. «Число тех, кто воспользовался льготами, существенно увеличится в конце года. В начале следующего года мы это увидим. Мы уже сейчас получаем позитивные отклики от представителей IТ-компаний, которые пользуются этими льготами», – заключил он.