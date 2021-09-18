Максим Муковнин: «Справедливая Россия» оценивает проведение выборов на «хорошо»

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На данный момент партия «Справедливая Россия» оценивает проведение выборов в Государственную Думу РФ на «хорошо». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил представитель регионального отделения партии Максим Муковнин.

«Наши наблюдатели и члены с решающим правом голоса ведут работу по устроению недостатков на избирательных участках. Есть моменты, которые в оперативном порядке мы устраняем на местах», — рассказал Муковнин.

Он отметил, что перед стартом выборов не все урны для голосования были опечатаны. Также, по его словам, ими были обнаружены незаполненные информационные доски на избирательных участках.

«Мы на месте с членами избирательной комиссии устранили эти недостатки», — подчеркнул Муковнин.

Он рассказал, что на сегодняшний день в проекте «Справедливый наблюдатель», который проводится партией «Справедливая Россия», 2707 членов с решающим правом голоса на избирательных участках. Также в состав проекта входит наблюдательный корпус, который составляет 2573 человека.

«Мы уверены, что благодаря им мы добьемся открытого выборного процесса», — резюмировал Муковнин.