Максим Михайлов рассказал, почему выступает за «Зенит-Казань» уже более 15 лет

Диагональный «Зенита-Казани» Максим Михайлов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, почему выступает за казанский клуб более 15 лет, не меняя его.

«Думаю, это дань уважения клубу, который делает для тебя всё, создаёт все условия. Если клуб готов развиваться, создавать комфортные условия для волейболистов, думаю, и игроки будут оставаться надолго, играть за этот клуб, защищать его честь. Потому что добро притягивает добро, скажем так. Здесь ты всё время борешься за самые высокие места. Это и цель приятная, и в то же время вызов для любого спортсмена. Думаю, что умение справляться со стрессом, с этим давлением и делает сильнее», – отметил Михайлов.

Максим Михайлов выступает за «Зенит-Казань» с 2010 года. Перешел волейболист в команду из столицы Татарстана в 2005 году.