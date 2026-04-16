Максим Корольков оценил ход расчистки Мелекески в Набережных Челнах

Ход расчистки реки Мелекески в Набережных Челнах оценил сегодня заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков в рамках рабочего совещания в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Мелекеска находится на середине пути, объемы 2025 года выполнены, 2026 год идет по плану, в 2027 году финансирование предусмотрено. Проект по оздоровлению этой части реки полностью будет завершен. Уже сегодня видим результат – из мелкой, заросшей речки она превратилась в полноценную реку», – рассказал он журналистам.

Расчистка реки проводится благодаря федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В рабочем совещании в Набережных Челнах приняли участие мэр города Наиль Магдеев, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин и директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Александр Шадриков. Стороны обсудили текущее состояние работ, темпы изъятия донных отложений и подготовку к следующим этапам расчистки.

Мероприятие реализуется за счет субвенций из федерального бюджета. Общий объем финансирования на 2025–2027 годы утвержден в размере 318,6 млн рублей, с распределением: 44,1 млн рублей в 2025 году, 168,9 млн рублей в 2026 году и 105,5 млн рублей в 2027 году.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 29%. Подрядчиком работ выступает ООО «Ядран-Строй». Изъято 78,56 тыс. куб. м донного грунта, на объекте задействовано шесть единиц техники – земснаряд и пять экскаваторов. В настоящее время ведутся работы по гидромеханизированному изъятию грунта.