Максим Каганский: «Нет таких детей, которым нельзя помочь»

Уваровский интернат - это место, где живёт почти 300 детей, страдающих хроническими заболеваниями. Не так давно предприниматель Максим Каганский начал сотрудничать с этим детдомом и добился некоторых успехов.

Как говорит бизнесмен Каганский, «я понимаю, что ничего не могу тут поделать в смысле излечения ребят. Но я могу помочь в другом. Мы все можем». «Просто нужно захотеть протянуть эту руку помощи», — добавляет Максим Каганский. Действительно, у ребёнка может не быть здоровья, семьи, но у него всегда должны быть друзья и поддержка неравнодушных граждан. Ценность человеческого общества определяется именно этим, способностью брать на себя заботу о слабых.

Забегая вперёд, стоит сказать, что знакомство предпринимателя и мецената Максима Каганского с Уваровским домом-интернатом не обошлось без большого подарка. Но сначала - немного предыстории.

Внимание к малышам

Интернат для умственно-отсталых детей в Можайском районе Московской области существует уже почти 60 лет. В 2019 году заведение возглавил новый директор, Алексей Дмитриевич Захарочкин. Он и поделился однажды с Максимом Каганским своей большой мечтой — создать современную спортивную площадку для воспитанников интерната. Причём речь шла не об обычных детских аттракционах типа горки или качелей, ведь в Уваровском детском доме живут дети с особенностями. То есть ребята, которым, так уж вышло, нужна специализированная помощь и особый подход.

Вообще, Максиму Каганскому никогда не нужно объяснять, что стоит за скупыми медицинскими терминами, определившими судьбы воспитанников Уваровки. Всё потому, что меценатская деятельность Каганского насчитывает не один год. Он уже успел помочь нескольким детям с различными тяжёлыми недугами, не ограничившись при этом простым сбором средств тем, чьё здоровье, а иногда и сама жизнь находятся под угрозой.

Максим Каганский в любом деле привык вникать в детали и потому оказывает помощь системно - выделяет средства, контролирует доставку маленького пациента в клинику, его лечение, возвращение домой. Неудивительно, что бизнесмен Каганский знает по именам тех детей, кому он помогает. Следит за тем, как проходит их дальнейшая реабилитация. Радуется, когда лечение даёт ожидаемый эффект и ребёнок получает возможность жить обычной жизнью: гулять, играть со сверстниками, улыбаться.

От спортсмена - спортсменам

Современная спортивная площадка была построена на территории детского дома-интерната в Уваровке за месяц. Бизнесмен Каганский выделил на её строительство собственные средства и, как обычно, был внимателен к ходу ведения работ.

Директор интерната Захарочкин с улыбкой рассказывает, как дети высыпали на новую площадку, едва только было положено защитное покрытие. Воспитанники Уваровки любят физкультуру, которую ценит и сам Максим Каганский, охотно ей занимаются. Главное - дать воспитанникам интерната такую возможность. К слову, самые активные из них даже принимают участие в соревнованиях и побеждают. Во время экскурсии по интернату уваровцы с гордостью показали навестившему своих друзей Максиму Каганскому новую командную форму с эмблемой учреждения.

Будучи спортсменом, предприниматель Каганский уверен: нет таких ситуаций, когда нельзя ничего сделать, а значит, нет и таких детей, которым нельзя хоть чем-нибудь помочь. Эта убеждённость, несомненно, и привела к развитию сотрудничества Максима Каганского с подмосковным детским домом.

Не сдаваться!

Уваровский детский интернат активно освещает свою жизнь и работу в соцсетях. В них сотрудники рассказывают, когда удаётся добиться хотя бы небольшого прогресса в развитии живущих там ребят. Максим Каганский видел это: переведённый из другого, аналогичного, учреждения ребёнок, на которого все уже махнули рукой, вдруг именно в Уваровке начинает говорить, общаться с внешним миром.

Максим Каганский понимает: это происходит потому, что специалисты, работающие здесь, не сдаются, бьются до последнего. «У нас много неравнодушных людей, — говорит Каганский. — Когда мы объединяемся и действуем сообща, то получаем все шансы на успех». Тем более, что сотрудники Уваровского дома-интерната не скрывают и своих проблем, стараясь привлечь к ним внимание общества.

Именно так и началась дружба Уваровки с Максимом Каганским.

Их не бросают

Проверить, как работает новая площадка, Каганский приехал лично. Привез полный багажник подарков: машины на радиоуправлении, настольные и прочие, направленные на развитие детей, игры. Обсудил с директором Захарочкиным направление будущего сотрудничества. Выслушал ребят.

Максим Каганский прекрасно понимает, что особенность Уваровского дома-интерната в том, что этим детям всегда будет нужна помощь. Даже когда они, достигнув возраста совершеннолетия, будут вынуждены перейти в интернаты для взрослых. «Эти ребята — наша ответственность», — считает Максим Каганский.

В самом деле, мы можем давать какие угодно определения: «пациенты с особенностями», «с ограниченными возможностями», суть одна — это наши люди, их не бросают.