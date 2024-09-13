Максим Кадаков: Катастрофического подорожания авто, как некоторые пишут на 80%, не будет

Максим Кадаков: «Увеличение утильсбора будет вложено в цену автомобиля. Не сразу, ни в один момент. Все это будет растянуто во времени»

Фото: предоставлено Максимом Кадаковым

«У дилеров и производителей нет возможности компенсировать повышение утилизационного сбора»

Максим Александрович, с 1 октября текущего года планируется повышение утилизационного сбора на автомобили. Что ждет россиян в этом случае?

Однозначно, повышение цен. Речь идет, в первую очередь, об импортных автомобилях. Если говорить об официальных поставках, то импортируем мы сейчас только из Китая. Сейчас ситуация на рынке не такая, как была в 2022 и 2023 году. На сегодняшний день на рынке довольно много предложений. Машин больше, чем покупателей. Поэтому те деньги, которые зарабатывают компании-производители и автомобильные дилеры, не такие большие, как в первой половине 2023 года. Часть этих средств расходуется на маркетинг-инструменты. В первую очередь на скидки для того, чтобы избавиться от стока и машины не застаивались. В этой ситуации у дилеров и производителей нет возможности компенсировать повышение утилизационного сбора.

Повышение цен будет резким?

Увеличение утильсбора будет вложено в цену автомобиля, но не сразу, не в один момент. Не будет такой истории, что 1 октября мы проснулись и все переписали ценники. Все это будет растянуто во времени. Кто-то это будет делать превентивно, кто-то уже, может быть, начал это делать. Все зависит от того, какая ситуация у каждого бренда. У кого-то больше машин на складе, и надо их как-то продавать. Таким образом, если брать самые популярные автомобили с моторами от 1 до 2 литров, мы будем иметь повышение утилизационного сбора на 226 тыс. рублей.

«На отечественные автомобили цены тоже поднимутся. Тут никаких иллюзий быть не должно. Может не сильно, может не сразу, но мы все это будем видеть и будем этому свидетелями» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На отечественные автомобили цены тоже поднимутся»

А цены на отечественные автомобили как-то изменятся?

Нам говорят, что цены на российские автомобили не изменятся. Но это тоже не так. Почему? Утилизационный сбор возвращают нашим производителям. Но возвращают не всем, а только тем, кто имеет глубоко локализованное производство. Поэтому некоторые наши производители этот сбор частично тоже вложат в цену машин. Это первое.

Во-вторых, если вокруг все дорожает, конкуренты повышают стоимость, то, в общем-то, почему бы не поднять цены? Минпромторг в своем сообщении накануне выпуска этого проекта постановления написал, что будет следить за ситуацией. Понятное дело, что это ни к чему не приведет, потому что у каждого производителя есть вполне объективные причины поднять цены – все дорожает, рабочая сила, материалы, перевозки и т.д.

Поэтому на отечественные автомобили цены тоже поднимутся. Тут никаких иллюзий быть не должно. Может не сильно, может не сразу, но мы все это будем видеть и будем этому свидетелями.

Скажите, а зачем правительство вообще пошло на такой шаг?

Мантра известная – давайте защищать отечественного производителя. Это касается не только легковых автомобилей. Это грузовики, автобусы, прицепы, самосвалы, строительная и дорожная техника, грейдеры, катки и погрузчики.

Я согласен с тем, что надо защищать отечественного производителя и не только автомобильного, но и других производителей. Несомненно, у нас должны быть свои производства, потому что если мы не будем ничего производить, то ничего хорошего в стране не будет.

«Если мы говорим про относительно свежие машины возрастом до 7 лет, то ценник жестко привязан к стоимости новых автомобилей. Поэтому, как только цены пойдут вверх, «бэушки» будут тоже дорожать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как только цены пойдут вверх, «бэушки» будут тоже дорожать»

По вашему мнению, эта мера будет эффективной?

Нам правительство говорит, что нужно показать перспективу увеличения утилизационного сбора, чтобы наши потенциальные инвесторы, автопроизводители в данном случае, видели картину до 30-го года, и чтобы им было легче строить свои планы. Якобы это даст им возможность просчитать, что будет, если они организуют производство, какую часть утилизационного сбора им будут возвращать, в отличие от конкурентов, которые не организуют свое производство. В этом смысле это совершенно правильно.

Но есть другие моменты, которые тоже влияют на принятие решения. Например, никто не может сказать, каким будет курс рубля даже на 1 января 25-го года, не говоря уже про 30-й год. Никто не знает, какая будет реальная покупательная способность населения, каким будет рынок. Мы не знаем, как поменяется геополитическая обстановка. Но пока никакой конкретики, никто под этой конкретикой не подписывается, потому что как только вы выдвинете конкретику, за это надо будет отвечать.

Если резюмировать сказанное, то конечно, надо защищать наших производителей, нам нужно свое производство. Нужно ли нам такой ценой, в прямом смысле слова, получать просто какое-то крупноузловое производство? Не уверен. Это, наверное, не то, что нам нужно. Выиграет ли покупатель? Вряд ли. Я не вижу, чтобы он что-то выиграл. Выигрывают ли наши заводы? Изменяет ли это принципиально ландшафт автомобильного рынка? Я думаю, что в 2024 году не изменят. Подорожают ли автомобили? Да, подорожают. Упадет ли серьезный спрос? Ну, наверное, серьезно не упадет, как это ни странно. Во всяком случае, в этом году. Потому что люди уже, к сожалению, привыкли жить ожиданием, что завтра будет еще дороже.

Что произойдет с рынком автомобилей с пробегом?

Конечно, эта мера отразится на вторичном рынке. Если мы говорим про относительно свежие машины возрастом до 7 лет, то ценник жестко привязан к стоимости новых автомобилей. Поэтому, как только цены пойдут вверх, «бэушки» будут тоже дорожать. Понятно, что с неким отложенным эффектом, но увеличение, конечно, будет.

«Для китайцев наш рынок очень интересный. Но он не единственный. Они продают свои автомобили в Африке, в Европе, стремятся зайти на американский рынок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одно дело торговать здесь, а другое – приходить с производством и технологиями»

Почему китайцы не хотят производить автомобили в России и не особо горят желанием открывать здесь заводы?

Безусловно, наш рынок важный, большой и очень интересный, но он не единственный. Мы слишком много о себе думаем иногда в разговорах. Например, что в Японии будет кризис на авторынке, потому что они меньше нам поставляют «бэушных» автомобилей. Люди просто не знают, что свои автомобили Япония всегда поставляла в разные страны, и Россия никогда не была «номером один». Суммарно в других странах продается гораздо больше, чем в России, причем во много раз. То же самое с рынком новых автомобилей.

Для китайцев наш рынок очень интересный. Но он не единственный. Они продают свои автомобили в Африке, в Европе, стремятся зайти на американский рынок. Вот статистика экспорта по прошлому году: Россия – 16%, Мексика – 8%, Бельгия – 5%, Австралия – 5%, Саудовская Аравия – 4%, Великобритания – 4%, Тайвань – 3,3%, Филиппины – 3,1%, ОАЭ – 3%, Испания – 2,8%. Поэтому 16% – это реально много. Сейчас растет экспорт в Европу: в Великобританию, в Италию и многие другие страны. 16% – это много, но все остальные рынки важнее.

Попадать под торговые ограничения китайским производителям тоже не интересно. Одно дело торговать здесь, а другое – приходить с производством и технологиями. К этому они пока не стремятся. Переговоры ведут многие. Но пока никаких подвижек здесь нет. Поэтому, на мой взгляд, они будут заниматься, в первую очередь, контрактной сборкой. Потому что построить завод – это долго и дорого.

И даже если представить себе, что кто-то решит построить завод, то сам процесс принятия решения долгий. Нужно проектировать, нужно искать земли. Процесс подготовки может занять больше года. Потом вы начинаете строить, а тут раз, и все помирились и все стали дружить. Стали возвращаться ушедшие автопроизводители. А у тебя тут котлован разрыт, фундамент заложен, ты тут начал что-то вкладывать. А ситуация поменялась, и что дальше делать, выиграешь ты или проиграешь?

«Прирост продаж, наверное, будет, но он будет незначительный, потому что действительно цены уже перейдут на такую высокую планку, что людям тяжело будет позволить себе покупку автомобиля» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Потом будет дороже»

Что бы вы посоветовали людям, которые решают – покупать сейчас автомобиль или нет?

Советовать очень сложно, но можно предсказать ситуацию, а человек сам выберет, что покупать. Мы понимаем, что машина стоит дорого, но «потолка», к сожалению, нет. И машины будут дорожать. Катастрофического увеличения, как некоторые пишут на 80%, не будет. Но автомобили подорожают. Поэтому если человек решил покупать автомобиль, у него есть возможность продать старую машину (может она и не очень старая), есть что добавить или занять, перезанять, или человек хочет в кредит «поиграть», если он готов принципиально покупать автомобиль, то лучше сделать это сейчас. Потом будет дороже.

«Июль по продажам относительно неплохой, август будет чуть похуже. Осенью будет небольшой подъем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дальше такого взрывного роста уже, конечно, не будет»

Как бы вы спрогнозировали динамику рынка автомобилей, учитывая объем продаж в прошлом году и в первом полугодии этого года?

По объему продаж во второй половине года картина будет примерно такая же, как в первой. Я уже сказал, что июль по продажам относительно неплохой, август будет чуть похуже. Осенью будет небольшой подъем. В целом мы выйдем где-то на 1,3-1,4 млн автомобилей. Это хорошо, это больше чем 1,067 млн в 2023 году. Наверное, это неплохой, даже хороший результат. Другое дело, что дальше такого взрывного роста, который был в 23-м и 24-м году, конечно, уже не будет. Поэтому прирост продаж, наверное, будет, но он будет незначительный, потому что действительно цены уже перейдут на такую высокую планку, что людям тяжело будет позволить себе покупку автомобиля.