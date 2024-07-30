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Происшествия 30 июля 2024 08:38

Максим Галкин* обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из числа иноагентов

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Максим Галкин* обжаловал в Верховном суде отказ в исключении его из реестра иноагентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебный орган заявил, что получил заявление от Галкина. Источник агентства уточнил, что дата слушания пока не определена.

До этого апелляцию артиста отклонил Второй кассационный суд общей юрисдикции.

По словам представителя Галкина* Екатерины Зубань, решение Министерства юстиции влияет на права и свободы её клиента. Она подчеркнула, что Галкин никогда не участвовал и не участвует в политической деятельности, а критика в адрес государственных органов, по её мнению, не является политической деятельностью.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#иноагент
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