Максим Быков - на просмотре в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

24-летний нападающий Максим Быков заключил пробный контракт с «Ак Барсом» и примет участие в тренировочных сборах, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард – воспитанник системы «Ак Барса». Прошлый сезон он провел в составе «Нефтяника», набрав 58 (30+28) очков в 74 матчах. В КХЛ у игрока 37 игр и 5 (4+1) набранных очков.

В ВХЛ Быков выступал за «Барс» и «Нефтяник»: за пять сезонов в лиге форвард в 235 встречах набрал 119 (66+53) очков при показателе полезности «+34».