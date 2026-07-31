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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2026 14:20

Максим Быков - на просмотре в «Ак Барсе»

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Максим Быков - на просмотре в «Ак Барсе»
Фото: ak-bars.ru

24-летний нападающий Максим Быков заключил пробный контракт с «Ак Барсом» и примет участие в тренировочных сборах, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард – воспитанник системы «Ак Барса». Прошлый сезон он провел в составе «Нефтяника», набрав 58 (30+28) очков в 74 матчах. В КХЛ у игрока 37 игр и 5 (4+1) набранных очков.

В ВХЛ Быков выступал за «Барс» и «Нефтяник»: за пять сезонов в лиге форвард в 235 встречах набрал 119 (66+53) очков при показателе полезности «+34».

#хк акбарс #Казань
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