Максим Арефьев: «Уровень конкуренции в «Ак Барсе» – самый высокий за мою хоккейную жизнь»

23-летний голкипер Максим Арефьев в текущем сезоне за «Ак Барс» провел 4 матча, и все на достойном уровне. В первом эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» он рассказал о конкуренции с Тимуром Биляловым, вспомнил дебют в КХЛ, первую пропущенную шайбу и почему пока не собирается за океан. А также оценил шансы татарстанцев на Кубок Гагарина.





Максим Арефьев

Фото: ak-bars.ru

Арефьев о Билялове: «Он меня многому учит, а я не даю ему расслабляться»

– Максим, ты на очень хорошем, достойном уровне проводишь игры в КХЛ за «Ак Барс», хотя у тебя не так много игровой практики. Как оценишь свои выступления?

– Спасибо за высокую оценку и тренерам «Ак Барса» – за оказанное доверие. Команда хорошо меня приняла, и товарищи по команде помогли влиться. От всех ребят слышу только слова поддержки и в свою очередь на каждую игру стараюсь выходить заряженным по максимуму, с высокой концентрацией и вниманием.

– Как оценишь на данный момент уровень своей конкуренции? Смог бы заменить Тимура Билялова?

– Уровень конкуренции на данный момент, пожалуй, самый высокий за всю мою хоккейную жизнь. Это не вратари Высшей хоккейной лиги, это Тимур Билялов, который в КХЛ играет около 10 лет, если не больше. Он меня многому учит, а я в свою очередь не даю ему расслабляться. Так что считаю, что у нас хороший тандем и мы многого можем вместе добиться.

– В КХЛ ты дебютировал в сезоне-2023/24. Можешь вспомнить свои первые впечатления?

– Это были незабываемые эмоции. Я тогда вышел на замену в матче против «Северстали». Первые секунды сначала вообще не понимал, где нахожусь и что происходит, но потом вспомнил, что я тоже умею играть в хоккей (смеется). Несмотря на то что команда тогда проиграла (7:5 в пользу «Северстали»), дебютом остался доволен.

– Сколько шайб в тот день пропустил?

– Вышел при счете 6:4, седьмую шайбу забили в пустые. Хорошо, что пропустили не по моей вине, – это добавило уверенности.

– Думал ли тогда, что фактически через год станешь вторым вратарем?

– Не было конкретного понимания, что я буду вторым вратарем. Просто хотел получить шанс, буквально одну-две игры, чтобы показать, на что я способен, и чтобы тренеры смогли увидеть, что я могу дать команде.

– А помнишь ли свою первую пропущенную шайбу за «Ак Барс». Какие первые эмоции испытал?

– Да, первый гол запоминается надолго. Не помню, что конкретно испытал в плане эмоций, но помню досконально этот эпизод. Нападающий соперника оставался один на пятаке. Он получил передачу и разобрался со мной один на один. Это был матч с ЦСКА, и мы тогда выиграли 2:1.

– Замечаешь за собой прогресс с момента дебюта в КХЛ?

– Безусловно, я замечаю за собой изменения в структуре самой игры, в технике и в принятии решений. Все мои ошибки разбираем по видеозаписям после игр вместе с тренерами по вратарям, и это очень сильно помогает в дальнейшем.

– Если бы в этом году не было реального шанса сыграть за «Ак Барс» в КХЛ, уехал бы в аренду?

– Перед сезоном не было никакой конкретики относительно моего будущего, но у меня было колоссальное желание играть за «Ак Барс», и мне дали шанс, им нужно пользоваться. Спасибо за оказанное доверие тренерскому штабу и клубу.

«Я рад тому, что у меня появился шанс проявить себя»

– Как думаешь, в «Ак Барсе» сильная вратарская школа?

– Я с этим полностью соглашусь, потому что в Казани очень много своих воспитанников, которые выступают на достойном уровне. Так что в «Ак Барсе» одна из сильнейших вратарских школ в России.

– За последние два-три года несколько вратарей системы «Ак Барса» уехали за океан: Амир Мифтахов, Артур Ахтямов, Вячеслав Пекса. Как думаешь, с чем это связано?

– Не знаю, с чем это конкретно связано, возможно, это их мечта. Со Славой Пексой мы периодически общаемся и на сборы ездили этим летом вместе в Альметьевск к нашему наставнику Кириллу Коренькову. Слава следует за своей мечтой, он молодец.

– Глядя на успехи того же Артура Ахтямова, который недавно дебютировал в НХЛ, не появилось ли желания самому уехать в североамериканскую лигу попробовать свои силы?

– Слежу за всеми этими тремя ребятами. Не могу сказать, что у меня появилось какое-то желание попробовать себя в североамериканском чемпионате. Я сейчас сфокусирован на своей карьере в «Ак Барсе» и на том, чтобы приносить пользу команде здесь. Хочу брать от тех игр, что мне предоставляют, максимум и отдавать команде в ответ такой же максимум.

– Если бы Амир Мифтахов не уехал за океан, как думаешь, был бы у тебя реальный шанс проявить себя в этом году?

– Считаю, что если бы Амир не уехал в Северную Америку, то, возможно, у меня появился бы реальный шанс проявить себя только в случае травмы одного из вратарей.

– То есть в какой-то степени ты рад его отъезду?

– Я рад тому, что у меня появился шанс проявить себя.

«В ВХЛ присутствует технический брак, в КХЛ он сведен к минимуму»

– В настоящее время больше игровой практики ты получаешь в ВХЛ за «Барс», чем в КХЛ. Тяжело ли перестраиваться, все-таки уровень лиг разный?

– Между КХЛ и ВХЛ огромная разница именно в скорости принятия решений и в темпе игры. Если в ВХЛ некоторые хоккеисты могут не всегда до конца завершать свои моменты, то есть, грубо говоря, присутствует технический брак, то в КХЛ он сведен к минимуму. В КХЛ выступают лучшие хоккеисты страны, гораздо более техничные и с огромной мотивацией на победу.

– То есть, когда болельщики обвиняют команду в недостаточной самоотдаче, это ошибочно?

– Считаю, что да, ведь это спорт высших достижений. Мы все хотим выиграть и прилагаем все усилия для этого. Возможно, иногда ввиду некоторых обстоятельств со стороны может показаться, что игроки недостаточно мотивированы, но это не так.

– Требования тренеров по вратарям в «Барсе» отличаются от специалистов, которые работают в «Ак Барсе»?

– Я бы не сказал, что они разительно отличаются. Самое главное требование – любым путем остановить шайбу, летящую в твои ворота. Но опять же все вытекает из прошлого вопроса про темп и скорость игры. В КХЛ нужно действовать намного быстрее, чем в «вышке». Если у тебя в ВХЛ есть достаточно времени подумать, то в КХЛ оно сведено к минимуму и, соответственно, тренеры требуют делать все намного быстрее.

– В общей сложности ты провел семь игр в КХЛ. У тебя неплохая положительная статистика. Понятно, что она зависит еще и от количества сыгранных матчей. Как считаешь, если бы ты сыграл больше матчей, эта статистика была бы хуже?

– Если честно, не слежу за своей статистикой, просто стараюсь выходить на каждый матч и отдавать всё для победы.

– Полевой игрок может не подойти тренеру под конкретную системы игры и т. д. Есть ли такое среди вратарей?

– Да, конечно, как и у полевых игроков, вратарей берут под определенные задачи. Условно – если игрок эти задачи не выполняет, то он не подходит команде, то же самое работает и с голкиперами. Это хоккей.

Фото: личный архив Максима Арефьева

«Родители очень многое сделали для того, чтобы я играл в хоккей»

– Какие базовые качества должен сочетать в себе высококлассный вратарь, по твоему мнению?

– Я бы не сказал, что есть какие-то базовые качества. Очень многие высококлассные вратари обладают совершенно разными габаритам и техническими данными. При этом каждый из них хорошо выполняет свою работу и останавливает шайбу. Все «воротчики» за счет абсолютно разных личностных качеств достигают успеха.

– Можешь назвать топ-3 вратарей КХЛ?

– Если честно, не слежу за другими вратарями и чужие игры тоже особо не люблю смотреть, только если это касается видеоразбора непосредственно перед игрой. Но повторюсь, на данный момент голкипер, на которого я равняюсь, – это Тимур Билялов. Я очень часто наблюдаю со скамейки за тем, как он читает игру и какие действия предпринимает в той или иной ситуации. Это очень многого стоит – именно смотреть и учиться у него.

– Часто слышу от полевых игроков, что вратари «на своей волне». Согласен ли с этим и в чем это все-таки проявляется?

– Действительно, часто можно услышать, что вратари люди особенные и нормальный человек не встанет в ворота, чтобы ловить шайбы, которые летят со скоростью 150 километров в час примерно. Возможно, отчасти это правда, но мы как-то с этим живем (смеется).

– То есть встать в ворота под шайбы было твоим осознанным желанием?

– У меня вообще с этим связан интересный случай. В хоккей я начинал играть в Орске, в «Южном Урале». В возрасте 5-6 лет, когда у нас в команде начали распределять ребят по позициям, одного из мальчишек поставили в ворота. Ему купили новую форму, отличную от полевых игроков. Он вышел в ней на первую тренировку, и я подумал: классно выглядит, тоже хочу быть вратарем. После тренировки сказал об этом родителям. Они купили мне форму, с тех пор играю в воротах.

– Вратарская форма считается самой дорогой. Получается, твои родители могли тебе это позволить?

– Вратарская форма действительно очень дорогая, родители очень многое сделали для того, чтобы я играл в хоккей. Они даже неоднократно откладывали покупку первой машины из-за моего увлечения. Обязан им за то, где сейчас нахожусь.

– У тебя высокий рост – 195 см. В кого из родителей такие данные? И насколько твои габариты помогают тебе в игре?

– Самое удивительное, что никто из родителей высоким ростом похвастаться не может. Мама ростом 165, а папа – 175-176. Говорят, что у меня дедушка был высокий. Считаю свой рост большим плюсом определенно. Имея внушительные габариты, я занимаю большую площадь ворот, и, соответственно, шайбы, которые проходят вратаря поменьше, меня задевают.

– Кто-то из вратарей в интервью говорил, что выбрал ворота, потому что думал, что там надо меньше работать.

– Я тогда об этом не думал. И в целом с этим не совсем согласен. Во время матчей голкипер стоит в воротах все 60 минут с полной концентрацией, у полевых игроков есть время отдохнуть. Поэтому думаю, что на самом деле вратарю не меньше приходится работать, чем нападающим и защитникам.

«Считаю, что у нашей команды довольно высокие шансы в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина»

– Ты родом из Орска и затем переехал в Казань. Расскажи подробнее, в каком возрасте перебрался сюда и почему.

– Моим родителям позвонил тренер «Ак Барса» 2003 г. р. Ленар Вильданов. На тот момент его команда считалась чемпионской по своему возрасту. Нам предложили приехать на просмотр. Мне тогда было 14 лет. В первый раз я приехал на тренировку с новой командой в Оренбург, так как это было недалеко от Орска, откуда я родом, и у команды из Казани там как раз была игра. После чего меня пригласили на предсезонные сборы, так я оказался в Казани в школе «Ак Барса». На год меня отдавали в аренду за игровой практикой в одну из казанских спортшкол – «Стрелу». Я поиграл там сезон в ЮХЛ.

– Дебют на уровне МХЛ тоже случился не за казанский «Ирбис», а за «Сахалинские акулы». Как так получилось?

– Действительно, мой дебют на молодежном уровне произошел не за «Ирбис» и даже не за «Спутник» (команда МХЛ из Альметьевска). Меня отправили в аренду набираться опыта в Южно-Сахалинск – это практически край России на границе с Японией. В этом посодействовал Марат Валиуллин (генеральный менеджер ХК «Ак Барс»). Очень интересное время было. Несмотря на то что я провел тот год в не самой сильной команде, я довольно неплохо смог проявить себя, после чего я уже получил свою возможность сыграть за «Ирбис».

– На твой взгляд, какие шансы у «Ак Барса» в этом сезоне?

– Я считаю, что у нашей команды довольно высокие шансы в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Мы заряжены и предельно настроены, все ребята бьются друг за друга, чувствуется сплоченность в коллективе. Мне кажется, нам по силам добиться высоких результатов в этом сезоне.

– Как считаешь, дадут ли тебе возможность сыграть в предстоящем плей-офф?

– Я сейчас об этом не думаю и сосредоточен только на том, чтобы играть свой каждый следующий матч на полную, отдавать всего себя для победы и приносить пользу команде.

– Как отметил Новый год?

– Мои мама и папа, к сожалению, не смогли приехать в этом году в Казань. Так что Новый год отметили со своей девушкой и ее родителями. Собрались дома, накрыли стол – все в добрых российских традициях. Но долго отдыхать не пришлось – с 3 января приступили к подготовке к игре с «Автомобилистом».

– Есть ли у тебя пожелания болельщикам в Новом году?

– Хочу пожелать здоровья – это особенно актуально в зимний период времени, когда ходят всякие вирусы. Ну и, конечно, счастья и удачи. Приходите на наши домашние матчи в праздничные каникулы, постараемся порадовать вас победами в Новом году.