Максим Арефьев сыграет в старте. «Ак Барс» объявил состав на матч с «Салаватом Юлаевым»
Казанский «Ак Барс» объявил стартовый состав на выездной матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Максим Арефьев сыграет в воротах с первых минут матча.
Нападающий Алексей Пустозеров вернется в состав и займет место Артема Галимова во втором звене вместе с Александром Хмелевским и Ильей Сафоновым.
Полный состав можно посмотреть здесь:
Напомним, стартовое вбрасывание в матче назначено на 17:00 по московскому времени, на льду «Уфа-Арены».