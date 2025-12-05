Максим Арефьев сыграет в старте. «Ак Барс» объявил состав на матч с «Салаватом Юлаевым»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил стартовый состав на выездной матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Максим Арефьев сыграет в воротах с первых минут матча.

Нападающий Алексей Пустозеров вернется в состав и займет место Артема Галимова во втором звене вместе с Александром Хмелевским и Ильей Сафоновым.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Напомним, стартовое вбрасывание в матче назначено на 17:00 по московскому времени, на льду «Уфа-Арены».