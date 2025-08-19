Максим Арефьев сыграет с первых минут матча с «Ладой». Полный состав «Ак Барса»
«Ак Барс» представил состав на контрольный матч с тольяттинской «Ладой».
Максим Арефьев выйдет на игру с первых минут матча. Михаил Бердин останется в качестве сменщика.
Никита Дыняк будет действовать в первом звене с Ильей Сафоновым и Артемом Галимовым. В защите – Уайатт Калинюк и Митчелл Миллер.
Полный состав можно посмотреть здесь:
Матч в Тольятти стартует в 16:00 по московскому времени. Ранее «барсы» сыграли с альметьевским «Нефтяником» и нижнекамским «Нефтехимиком», одержав две победы.