news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 августа 2025 15:21

Максим Арефьев сыграет с первых минут матча с «Ладой». Полный состав «Ак Барса»

Читайте нас в
Телеграм
Максим Арефьев сыграет с первых минут матча с «Ладой». Полный состав «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» представил состав на контрольный матч с тольяттинской «Ладой».

Максим Арефьев выйдет на игру с первых минут матча. Михаил Бердин останется в качестве сменщика.

Никита Дыняк будет действовать в первом звене с Ильей Сафоновым и Артемом Галимовым. В защите – Уайатт Калинюк и Митчелл Миллер.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Фото: соцсети «Ак Барса»

Матч в Тольятти стартует в 16:00 по московскому времени. Ранее «барсы» сыграли с альметьевским «Нефтяником» и нижнекамским «Нефтехимиком», одержав две победы.

#ХК Ак барс #хк лада #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025