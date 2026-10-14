МАКС начал предупреждать пользователей о подозрительных ссылках

В мессенджере МАКС начала работать система предупреждения о подозрительных ссылках. При клике по ссылке автоматизированные системы анализируют ее на наличие угроз в режиме реального времени. Если ссылка признана опасной, пользователь увидит всплывающее окно с уведомлением.

Для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, автоматически включается Безопасный режим на 24 часа. В это время звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги. Отключить режим можно самостоятельно в настройках мессенджера.

Уведомление о включении режима пользователь получит в боте МАКС, а управлять настройкой можно вручную в разделе «Безопасность». По истечении суток режим отключается автоматически, если настройки не были изменены.