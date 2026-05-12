МАКС начал подключать сервисные сообщения от операторов и бизнеса

Пользователи мессенджера МАКС смогут получать сообщения от компаний, включая коды подтверждения для входа в сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе платформы, передает «ТАСС».

Среди уведомлений, которые будут приходить через мессенджер, – сообщения о готовых заказах, уведомления банков по вкладам, информация о возвратах из салонов, а также коды подтверждения для доставки и авторизации в личных кабинетах.

Все сообщения распределят по специальным верифицированным папкам – «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления».

Для особо важных уведомлений предусмотрен отдельный механизм безопасности. Такие сообщения будут приходить только на «доверенное» устройство, которое пользователь сможет указать самостоятельно. По аналогичному принципу работает авторизация в приложении «Госуслуги».

Сообщения будут поступать пользователям в рамках действующих соглашений операторов с бизнес-клиентами. Сотрудничество предусматривает не только отправку сервисных, транзакционных и авторизационных уведомлений, но и разработку совместных услуг и продуктов.