Политика 3 сентября 2025 21:45

Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что европейские страны завершили подготовку гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», – сказал он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в X.

«Подготовительная работа завершена», – подчеркнул Макрон.

По словам французского лидера, в «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, участвуют 35 стран. Онлайн-конференция этой коалиции состоится 4 сентября, а по ее итогам европейские лидеры намерены провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия «коалиции желающих» направлены на подрыв прогресса, достигнутого по линии российско-американских контактов по украинскому урегулированию.

