Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна вступила в период военной экономики. Он поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню пересмотреть программу модернизации вооружений на период с 2019 по 2025 год, передает ТАСС.

«Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста», - рассказал Макрон на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022 в Париже.

Президент подчеркнул, что Франция должна пересмотреть свои расходы на оборону. Военно-промышленный комплекс Европы должен быть усилен, добавил он.

По данным министерства вооруженных сил, на финансирование программы модернизации вооружений Франции с 2019 по 2025 год планировалось направить €295 млрд.