Макрон заявил о планах передать Украине истребители Mirage 2000-5

Париж намерен передать Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции», — сказал французский лидер.

По его словам, Париж инициирует программу подготовки пилотов, а после обеспечит поставки этих истребителей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.