Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Макрон заявил о планах передать Украине истребители Mirage 2000-5
Париж намерен передать Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.
«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции», — сказал французский лидер.
По его словам, Париж инициирует программу подготовки пилотов, а после обеспечит поставки этих истребителей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»