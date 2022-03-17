Макрон заявил, что вновь проведет телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры пройдут в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

«Я очень скоро проведу телефонный разговор с ним», — заметил французский лидер во время большой пресс-конференции.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В видеообращении к россиянам он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — встать на «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».