Макрон заявил, что Украине есть место в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может стать членом НАТО. Об этом он написал в соцсетях по итогам саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщают «Ведомости».

По словам французского лидера, Париж стремится добиться для Украины справедливого и прочного мира, а затем продолжить укреплять общую систему безопасности Европы.

Макрон сообщил, что 42 страны поддержали декларацию о принципах европейской безопасности, подготовленную по инициативе Франции. Он также напомнил о «Коалиции желающих», созданной в начале 2025 года для разработки гарантий безопасности Украины. Парижская декларация предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональных сил, которые могут быть направлены в страну после прекращения огня.

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. 12 ноября Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и переговорщиком Джаредом Кушнером.

Стороны договорились продолжить трехсторонние консультации и совместно работать над новой архитектурой европейской безопасности.

После встречи в Москве американские представители отправились в Дублин на переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кушнер сообщил, что стороны согласились расширить следующий раунд консультаций, пригласив к участию европейских партнеров.

Тем временем, по данным Le Monde, с 9 по 22 ноября в Польше должны пройти первые полномасштабные военные учения «Коалиции желающих» с участием 36 стран. Руководить ими будут Франция и Великобритания.

Кроме того, 26 октября в Латвии начались учения НАТО Resolute Reforger 2026. В них задействованы около 3 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц военной техники.