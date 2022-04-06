Макрон выступил за продолжение диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на критику со стороны польского правительства. Он считает правильной политику Франции по налаживанию прямого диалога с Президентом России Владимиром Путиным.

«Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

Он подчеркнул, что такой диалог необходим для выстраивания «новой архитектуры безопасности в Европе».

Макрон видит своим долгом поддержание связи с Путиным, которую он налаживает с момента вступления в должность в 2017 году.

Макрон также заявил, что политика Парижа сочетает диалог с применением санкций против России, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал переговоры с российским лидером, которые ведет Макрон.

