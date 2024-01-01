Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию и поддержать Украину

На намеченных на лето наступившего года выборах в Европейский парламент французам стоит проголосовать за то, чтобы остановить Россию и поддержать Украину. Об этом в своем новогоднем обращении заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает телеканал TF1.

«В июне <…> французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину, или же уступить авторитарным силам», — поделился с согражданами политик своим видением альтернатив.

По мнению Макрона, на предстоящих выборах речь будет идти о том, «чтобы развивать Европу дальше или блокировать ее». Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

Upd. (11.30): «Нам придется выбрать более сильную и суверенную Европу в свете наследия Жака Делора», — заметил также Президент Франции, слова которого приводит газета Les Echos.

Скончавшийся в конце декабря 2023 года Жак Делор трижды руководил Европейской комиссией в период 1985–1995 годов. Именно при этом французском политике в Европейском Союзе было заключено Шенгенское соглашение и началась подготовка в введению единой валюты — евро.

Ранее, в середине декабря, Эмманюэль Макрон словами «Я не менял номер» выразил готовность продолжать диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в переговорах.