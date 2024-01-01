Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию и поддержать Украину
На намеченных на лето наступившего года выборах в Европейский парламент французам стоит проголосовать за то, чтобы остановить Россию и поддержать Украину. Об этом в своем новогоднем обращении заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает телеканал TF1.
«В июне <…> французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину, или же уступить авторитарным силам», — поделился с согражданами политик своим видением альтернатив.
По мнению Макрона, на предстоящих выборах речь будет идти о том, «чтобы развивать Европу дальше или блокировать ее». Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.
Upd. (11.30): «Нам придется выбрать более сильную и суверенную Европу в свете наследия Жака Делора», — заметил также Президент Франции, слова которого приводит газета Les Echos.
Скончавшийся в конце декабря 2023 года Жак Делор трижды руководил Европейской комиссией в период 1985–1995 годов. Именно при этом французском политике в Европейском Союзе было заключено Шенгенское соглашение и началась подготовка в введению единой валюты — евро.
Ранее, в середине декабря, Эмманюэль Макрон словами «Я не менял номер» выразил готовность продолжать диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в переговорах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»