Макрон ответил на критику Польши из-за разговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением он выступил в интервью телеканалу TF1. Таким образом он ответил на критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за переговоры с Путиным и отсутствие результата.

«Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — сказал Макрон и подчеркнул, что именно в этом и состоит роль Франции в решении украинского конфликта.

Последняя беседа Президентов России и Франции состоялась 11 сентября. Они обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. В Кремле сообщили, что Путин в последние месяцы сократил контакты с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции Москвы по Украине.