Макрон призвал Путина продолжать содействовать эвакуации гражданских с «Азовстали»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал озабоченность ситуацией, сложившейся в Мариуполе и Донбассе. Об этом он заявил во время телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Также французский лидер призвал Москву продолжать содействовать эвакуации гражданских с завода «Азовсталь». При этом Макрон подчеркнул необходимость «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом», приводит сообщение администрации Президента Франции РИА Новости.

Также он отметил необходимость прекращения огня в конфликте на Украине и добавил, что готов оказать необходимое содействие в достижении мирных договоренностей.