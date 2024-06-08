Макрон потребовал освобождения француза, арестованного в Москве

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти незамедлительно освободить гражданина Франции Лорана Винатье, арестованного в Москве по обвинению в сборе информации о военной деятельности России, сообщает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон заявил: «Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его». Французский лидер также назвал обвинения в адрес Винатье «элементами пропаганды».

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Винатье в пятницу. Ему предъявлены обвинения за уклонение от регистрации в качестве иностранного агента. По версии следствия, Винатье в течение нескольких лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России.

Сам обвиняемый признал вину и принес извинения за то, что не зарегистрировался иноагентом.