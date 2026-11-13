Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Европе перед началом переговоров с Россией следует выработать четкое и единое понимание того, чего она хочет для Украины и для себя. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами в Дублине, где организован саммит Европейского Союза, пишет газета Le Figaro.

«Прежде всего Европе необходимо иметь четкое и единое видение того, чего она хочет для Украины и для самой себя. Я считаю, что содержание определяет формат», – подчеркнул французский лидер.

Соответственно, по мнению политика, «европейцы должны вернуть себе инициативу в дискуссии с Россией». Формат дальнейших консультаций будет определен именно в этот момент, уточнил он.

При этом Президент Франции ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли он сам стать переговорщиком. «Я всегда буду готов послужить решению этих вопросов», – сказал Макрон.

Ранее после переговоров с Президентом России Владимиром Путиным спецпосланник Президента США Стив Уиткофф анонсировал участие представителей Европы в новом раунде переговоров по завершению вооруженного противостояния на Украине. Перед визитом в Москву второй спецпредставитель Дональда Трампа – его зять Джаред Кушнер раскрыл планы обсудить участие европейских стран в переговорном процессе.

Очередной этап многосторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться на следующей неделе.