Макрон объявил «оборонную миссию» для защиты судоходства в Ормузском проливе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о подготовке «оборонной миссии» для возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе, заблокированном после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на заявление главы государства на пресс-конференции на Кипре.

По словам Макрона, операция будет проводиться совместно с европейскими и неевропейскими партнёрами. Её цель — сопровождение контейнеровозов и танкеров после завершения острой фазы конфликта.

Франция также направит в регион два дополнительных фрегата в рамках действующей с 2024 года миссии ЕС Aspides в Красном море. Таким образом, французская группировка увеличится до восьми фрегатов, двух десантных вертолётоносцев и авианосца «Шарль де Голль».

Визит Макрона на Кипр состоялся после атаки иранских беспилотников на британскую военную базу Акротири. Президент Франции подчеркнул, что нападение на остров является атакой на всю Европу, а его оборона — вопрос общеевропейской безопасности.