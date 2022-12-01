Макрон обвинил США в расколе Запада

Агрессивная политика США наносит вред их же союзникам и ведет к расколу Запада. Об этом во время визита в Вашингтон заявил Президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Так, он отметил, что американский закон о климате больно ударит по производству и рынкам сбыта в Европе. Принимая его, Штаты руководствовались исключительно своими интересами, усугубляя положение в Европе. Ведь из-за непривлекательности европейских компаний с точки зрения инвестиций многие рабочие места окажутся под угрозой.

«Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы. <...> Возможно, этот закон решит ваши проблемы, но он усугубит мои», — заметил французский лидер.